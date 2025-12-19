Valle Medio sin cerezas: el año climático que dejó a cien familias sin trabajo

La campaña de cerezas 2024–2025 en el Valle Medio de Río Negro quedó borrada del mapa: una sucesión de fenómenos climáticos extremos arrasó con la producción y dejó sin empleo a unas cien familias que dependían de la cosecha. El golpe fue silencioso, sin grandes titulares, pero devastador para la economía regional y para los trabajadores que quedaron en cero.

El relato comienza con un dato que duele, no hubo cerezas. La fruta que cada diciembre marca la identidad productiva del Valle Medio desapareció de los cajones y de las exportaciones. El motivo fue una cadena de anomalías climáticas que se sucedieron como un dominó, primero la falta de horas de frío, luego una floración adelantada y finalmente el granizo que terminó de destruir lo poco que quedaba en las plantas.

La consecuencia fue inmediata. Los productores, con espalda económica y diversificación, pudieron resistir el golpe. Pero los trabajadores temporarios, que cada año esperan la cosecha para sostener a sus familias, quedaron directamente sin ingresos. Como dijo Daniel Pascali, referente de la producción en Choele Choel y Chimpay: “El productor se la banca; el que queda en cero es el trabajador”.

El impacto social es profundo. Cien familias sin trabajo en una región pequeña significa menos movimiento económico, menos consumo y más incertidumbre. El drama se vive en silencio, sin protestas masivas ni anuncios oficiales. La nota expone que el verdadero problema no es solo la pérdida de fruta, sino la ausencia de políticas públicas que acompañen a quienes dependen de la cosecha.

Además, la crisis desnuda la vulnerabilidad de una economía basada en un monocultivo estrella. Cuando el clima golpea, no hay red de contención. El Valle Medio, que supo exportar cerezas al mundo, hoy enfrenta la paradoja de no tener ni para abastecer el mercado interno.