Elisa “Lilita” Carrió, líder de la Coalición Cívica, sorprendió al público al revelar que mantiene una relación sentimental con un hombre de 95 años, cuya identidad prefirió mantener en reserva. La dirigente destacó que su pareja se encuentra en buen estado de salud, atribuyendo esta condición a que “se infiltró vitamina C”.

Carrió reconoció que su compañero “está un poco perdido”, pero consideró que la dinámica entre ambos es adecuada para sus circunstancias actuales: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la exdiputada describió su vínculo como una relación basada exclusivamente en la ternura. Explicó que se encuentran una vez por semana, se dan un beso en una esquina y luego cada uno regresa a su casa.

Respecto a la naturaleza de su relación, Carrió enfatizó: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Además, señaló que su pareja es “muy famoso” y que han elegido no utilizar aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que “genera ansiedad”. También prefieren evitar reunirse en lugares públicos como cafeterías para no ser vistos debido a su reconocimiento público.

Carrió influencer y viral

Las declaraciones de Carrió generaron un amplio debate en redes sociales, donde recordaron sus expresiones anteriores sobre sus expectativas amorosas. En años previos, la dirigente había manifestado con humor su deseo de casarse a los 80 años y bromeó sobre la importancia de tener dos baños en la pareja para evitar conflictos.

En otro pasaje de la entrevista, Carrió rememoró un momento viral cuando, durante una visita al programa de Mirtha Legrand, dijo estar de novia, lo que derivó en la creación de un meme muy difundido. Contó que en ese entonces su novio era “el más buen mozo de la Argentina” y desempeñaba funciones diplomáticas como embajador.

Elisa Carrió habla de su relación con un hombre de 95 años.

Además de hablar de su vida sentimental, Carrió abordó su situación política y personal actual. Afirmó que ya no puede asumir cargos públicos por razones de salud y familiares, y criticó duramente al gobierno vigente: “El mes de agosto fue difícil porque quería encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue duro para mí. Ya no me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años”.

Sobre el clima político, manifestó preocupación por la violencia verbal del gobierno actual y explicó que debe cuidar su salud tras haber sufrido un ACV y epilepsia focal, aunque aseguró estar recuperada: “Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y ya no me puedo enfermar más porque estoy al borde. Tuve un ACV y una epilepsia focal, pero los pasé y ahora estoy bien”.