El 11 de mayo es una fecha emblemática para Argentina, ya que se celebra el Día del Himno Nacional en conmemoración a un momento decisivo para la identidad nacional ocurrido en 1813 durante la Asamblea del Año XIII.

En esa jornada, la Asamblea aprobó oficialmente la canción patria creada por Vicente López y Planes, con música compuesta por Blas Parera. Desde entonces, esta obra se convirtió en uno de los símbolos más representativos del país, presente en actos escolares, eventos deportivos y ceremonias oficiales.

Música y letra que se lleva en el pecho

Originalmente, el himno tenía una extensión considerablemente mayor y contenía referencias explícitas a la lucha por la independencia argentina. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se adoptó una versión abreviada, que es la que se interpreta actualmente en forma oficial.

Día del Himno Nacional Argentino: origen y conmemoración oficial

La conmemoración anual del 11 de mayo tiene como objetivo recordar el valor histórico y cultural de esta pieza fundamental para la historia argentina. En esta fecha, diversas instituciones realizan homenajes para resaltar su significado.

Además, muchas escuelas aprovechan la ocasión para enseñar a los estudiantes sobre los símbolos patrios y la importancia que tuvieron durante el proceso independentista, fortaleciendo así la conciencia nacional desde las nuevas generaciones.