La histórica cantautora neuquina Marité Berbel se refirió a la reciente versión en tono de cumbia del Himno de la provincia de Neuquén durante su participación en el programa Verano de Primera, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias.

Según Berbel, la reinterpretación del himno representa una oportunidad para que cada artista imprima su propio estilo y manifestó su apoyo a todas las versiones. “A mí me parece bien. Fíjate que si no, jamás hubiésemos hecho un B de Straus en otro ritmo y hoy lo hacemos. Todas las canciones se pueden interpretar de distintas maneras”, explicó.

La artista destacó que el Himno de Neuquén, titulado "Neuquén Trabun Mapu", conserva su fuerza y capacidad de llegar a todos los neuquinos, incluso a quienes residen fuera de la provincia. Asimismo, aclaró que respeta profundamente los ritmos tradicionales de la región, como la cordillerana y el loncomeo, que considera parte fundamental de la identidad cultural local.

Sobre los derechos del himno, Berbel explicó que al convertirse en himno provincial, la obra pasa a ser patrimonio de la provincia, por lo que los artistas no deben pagar regalías por interpretarlo. “No se piensen que los Berbel estamos llenando de plata con el himno, pasa a ser de la provincia”, afirmó.

La cantante también aprovechó la entrevista para promocionar la presentación del Himno de Neuquén en la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se llevará a cabo el 5 de febrero en horario central, invitando al público a participar con banderas y celebraciones de la cultura neuquina. “Vamos a estar allí, levanten banderas, tiren globos y hagan sentir lo que sienten por nuestra cultura, por nuestras raíces y por nuestro himno”, concluyó Marité Berbel, reafirmando su compromiso con la música y la identidad provincial.

Mira la entrevista completa: