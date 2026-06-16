La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) anunció este lunes que las empresas que brindan el servicio de transporte urbano en Córdoba pagarán el Sueldo Anual Complementario (SAC) en seis cuotas mensuales iguales, comenzando el 30 de junio. Además, los salarios correspondientes al mes de junio se abonarán con la escala salarial previa a la última paritaria.

Desde FETAP explicaron que esta decisión responde a una situación económico-financiera compleja que imposibilita afrontar los incrementos salariales acordados en paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), ratificados por FETAP y la Municipalidad de Córdoba.

Fetap pagará aguinaldo en cuotas y sueldos con escala anterior; UTA declara estado de alerta

En un comunicado oficial, la federación indicó que, aunque los aumentos son "plena y legalmente exigibles", no cuentan con el respaldo económico del Poder Concedente. Además, criticaron que la Municipalidad de Córdoba no haya atendido los reclamos administrativos, no actualizó el costo por kilómetro conforme al Permiso Precario vigente ni reconoció las diferencias salariales reclamadas por los meses de abril y mayo de 2026.

Falta de actualización salarial que impacta en el reconocimiento económico

Esta falta de actualización y reconocimiento económico ha provocado un desfasaje significativo entre los costos reales de operación y los costos reconocidos, dejando los aumentos salariales sin financiamiento adecuado.

FETAP aclaró que las empresas continúan prestando el servicio normalmente, habiendo afrontado gastos en salarios, combustible, mantenimiento y proveedores durante los últimos meses, a pesar de agotar sus posibilidades financieras para sostener la operación.

Sin embargo, advirtieron que si no se logra una solución que restablezca el equilibrio financiero, podrían verse en la necesidad de ajustar los servicios a los recursos disponibles, lo que podría incluir reducciones en frecuencias, diagramas y prestaciones.

La federación aseguró que no hay voluntad de incumplir obligaciones laborales, sino que enfrentan una imposibilidad material derivada de la falta de recomposición económica del sistema. Además, reiteraron su disposición al diálogo para encontrar una solución que garantice la continuidad del servicio y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Ante esta situación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestó un rechazo total a la decisión de FETAP y se declaró en "estado de alerta". En un comunicado emitido el viernes, la UTA advirtió que, de concretarse el pago en cuotas y sin el aumento, implementarán medidas de fuerza para defender los derechos laborales de los trabajadores.

El secretario adjunto de UTA, Pablo Farías, confirmó la postura de su gremio: "Hasta este momento Fetap no está en ningún incumplimiento, solo es una advertencia. Pero de llegar a transformarla en un hecho nosotros llevaremos adelante alguna medida de fuerza".