Este miércoles 17 de junio, el dólar muestra sus valores en diferentes segmentos del mercado cambiario argentino, reflejando las variaciones del día en la cotización de la moneda estadounidense.

En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene en $1.450, precio que sirve como referencia para operaciones formales y reguladas por el Banco Central.

Por su parte, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, presenta un valor de compra de $1.440 y un precio de venta de $1.460. Esta brecha con el dólar oficial refleja la dinámica paralela que caracteriza a esta modalidad.

Dólar hoy 17 de junio: cotización oficial, blue, MEP y CCL actualizadas

En cuanto al dólar MEP, utilizado para operaciones financieras legales dentro del mercado local, su cotización alcanza los $1.445 en esta jornada.

Finalmente, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que permite transferir fondos al exterior mediante la compra y venta de activos financieros, se ubica en $1.488, mostrando la cotización más alta entre las variantes del día.

Estos valores reflejan la complejidad y diversidad del mercado cambiario argentino, donde diferentes tipos de dólar conviven y se ajustan a las condiciones económicas y regulatorias vigentes.