Por segundo año consecutivo, el estadio Ruca Che será escenario de una multitudinaria Promesa a la Bandera que reunirá a estudiantes de distintos puntos de la provincia. Este sábado, 727 alumnos y alumnas de cuarto grado de 32 escuelas primarias neuquinas participarán de la ceremonia central organizada por el Gobierno provincial en el marco del Día de la Bandera.

La actividad será encabezada por la ministra de Educación, Soledad Martínez, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto a integrantes del gabinete provincial, autoridades municipales y representantes de distintas instituciones. Además de los estudiantes, también realizarán la Jura a la Bandera integrantes de la Policía del Neuquén: 87 cadetes de primer año, 151 aspirantes a agentes de seguridad y 28 aspirantes a agentes penitenciarios.

La ceremonia reunirá a delegaciones de 32 escuelas primarias en una de las celebraciones patrias más convocantes de la provincia.

Desde el Gobierno destacaron que la propuesta busca unir las raíces de la neuquinidad con los valores que representa el principal símbolo patrio, en una ceremonia que reúne a niños y niñas provenientes de municipios, parajes y comisiones de fomento de toda la provincia.

Los contingentes escolares estarán acompañados por equipos directivos, docentes y cuerpos de abanderados. Tras la promesa, cada estudiante recibirá una remera con los colores argentinos como recuerdo de la jornada. La iniciativa se enmarca en una política que busca fortalecer el sentido de pertenencia, el compromiso ciudadano y la construcción de una identidad provincial integrada al proyecto nacional.