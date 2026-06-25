El mercado cambiario argentino mostró movimientos dispares este jueves 25 de junio de 2026, con un aumento en la cotización del dólar blue y los dólares financieros, mientras que la bolsa sufrió una caída significativa.

En la jornada, el dólar oficial se cotizó a $1445 para la compra y $1495 para la venta, manteniendo una estabilidad relativa en comparación con días anteriores. Por su parte, el dólar blue cerró a $1510 para la compra y $1530 para la venta, reflejando un incremento en su valor.

La presión vendedora predominó en los mercados argentinos tras la decisión de MSCI de mantener al país en la categoría de Mercado Standalone, descartando una reclasificación hacia Mercado Frontera o Mercado Emergente. Esta resolución impactó negativamente en la confianza de los inversores.

Dólar blue y financiero suben mientras acciones y bonos caen tras decisión de MSCI

Como consecuencia, el índice S&P Merval registró una caída del 4,2 por ciento en la jornada, acumulando un descenso del 10,9 por ciento en las últimas tres ruedas bursátiles.

Estos movimientos reflejan un contexto de incertidumbre financiera en Argentina, donde los dólares alternativos ganan terreno mientras los activos locales pierden valor ante decisiones internacionales que afectan la percepción del mercado.