En julio de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará la actualización semestral del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Esta modificación impactará directamente en los descuentos que sufren los trabajadores en relación de dependencia durante el segundo semestre del año.

El sistema vigente de ARCA ajusta las escalas y deducciones del impuesto en función de la inflación acumulada en los últimos seis meses. Según proyecciones privadas, si la inflación de junio se ubica en torno al 2%, el acumulado semestral llegaría a un 17%, lo que resultaría en un aumento considerable del mínimo para comenzar a tributar.

Actualmente, un trabajador soltero sin hijos comienza a pagar Ganancias cuando sus ingresos netos mensuales superan los $2.490.037,88, equivalentes a aproximadamente $3.000.046 brutos. Con la actualización prevista para julio, se anticipa que ese piso se elevará, beneficiando a quienes quedan por debajo y reduciendo la carga impositiva para otros.

Este nuevo esquema afectará principalmente a empleados alcanzados por la cuarta categoría, ya que algunos dejarán de estar alcanzados por el impuesto y otros verán una menor retención en sus salarios. De esta manera, se espera un alivio en el bolsillo de una parte significativa de los trabajadores.

Cómo se calcula el impuesto

El proceso comienza determinando el salario neto, que resulta de descontar aproximadamente un 17% en aportes obligatorios (jubilación y obra social) del sueldo bruto mensual. Luego, se aplican las deducciones personales permitidas por la normativa vigente.

Posteriormente, se obtiene la ganancia neta sujeta a impuesto sumando todos los ingresos acumulados y restando las deducciones hasta el mes actual. Sobre esta base imponible se aplican las alícuotas progresivas que van desde el 5% hasta el 35%, combinando un importe fijo más un porcentaje adicional sobre el excedente.

Finalmente, se descuentan las retenciones ya efectuadas en meses anteriores y la diferencia se refleja en el recibo de sueldo del período corriente. Para evitar pagos excesivos, es fundamental mantener actualizada la información en la herramienta digital SiRADIG Trabajador, disponible en ARCA.

ARCA actualizará el mínimo del Impuesto a las Ganancias en julio de 2026 con fuerte impacto para trabajadores

Además, el organismo está atento a la evolución del Monotributo social y los cambios en las categorías para julio de 2026, ya que algunos contribuyentes que antes no estaban obligados a facturar podrían verse alcanzados por nuevas obligaciones, generando expectativas sobre posibles prórrogas.

En resumen, la actualización que ARCA realizará en julio de 2026 representa un cambio clave para miles de trabajadores, que deberán estar atentos a los nuevos mínimos y escalas para planificar sus finanzas personales y evitar sorpresas en sus recibos de sueldo durante el segundo semestre del año.