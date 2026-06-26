Una escuela argentina ubicada en Escobar, Northfield School Campus Puertos, fue seleccionada entre las diez finalistas del prestigioso World’s Best School Prize for Innovation, uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional en educación.
Este galardón destaca a instituciones que implementan prácticas innovadoras con impacto concreto en la enseñanza y la vida escolar. En el caso de Northfield, se valoró especialmente su modelo pedagógico basado en un sistema propio de recolección y análisis de datos académicos, operativos y socioemocionales, que permite una gestión educativa centrada en evidencia y bienestar.
Mejores decisiones para saber cómo se vinculan, aprenden y desarrollan
El sistema desarrollado por la escuela facilita observar con profundidad cómo aprenden los estudiantes, detectar dificultades tempranas y tomar decisiones informadas para acompañar cada trayectoria educativa. La propuesta parte de una pregunta clave: “¿cómo tomar mejores decisiones educativas si no se cuenta con información sistemática sobre cómo aprenden, se vinculan y se desarrollan los estudiantes?”
Este modelo integral incluye el seguimiento longitudinal del progreso académico, el desarrollo lector, el bienestar socioemocional y la participación estudiantil desde nivel inicial hasta secundario. Además, incorpora evaluaciones de 360 grados, espacios de participación familiar y herramientas analíticas que apoyan a directivos y docentes a basar sus decisiones en datos y no solo en percepciones.
Entre los indicadores que monitorea el sistema están la fluidez y comprensión lectora, señales tempranas de desvinculación escolar y desafíos vinculados al bienestar, como el uso problemático del celular. Esto permite intervenir con acciones preventivas junto a estudiantes y familias antes que las dificultades se profundicen.
Durante 2025, la Red Educativa Itínere, a la cual pertenece Northfield School, evaluó a 2.449 estudiantes. Destaca que el 72% de los alumnos de primer grado alcanzó altos niveles de fluidez lectora y que más del 70% de los estudiantes desde segundo grado hasta secundaria logró niveles suficientes u óptimos en comprensión lectora.
El análisis también reveló que el 26% de los estudiantes presentó indicadores de uso problemático del teléfono móvil, lo que llevó a la escuela a implementar acciones específicas de prevención y acompañamiento.
El impacto de este modelo se extiende más allá del período escolar. Según la institución, el 95% de los egresados continúa estudios universitarios, el 78% completa su primer año universitario sin interrupciones y el 65% adquiere experiencia laboral antes de graduarse mediante programas de pasantías integrados a la propuesta educativa.
La experiencia de Northfield se replicó en toda la Red Educativa Itínere, que agrupa diez escuelas en Argentina y Uruguay, permitiendo compartir buenas prácticas, comparar aprendizajes y abordar desafíos comunes en forma colaborativa.
Además del reconocimiento internacional, Northfield School recibió la certificación Best School to Work por parte de T4 Education, y la Red Educativa Itínere fue distinguida por segundo año consecutivo como Best School Group to Work, gracias a su cultura laboral y compromiso con la mejora continua.
Desde la institución destacan que este premio abre un debate valioso sobre la transformación educativa desde adentro, el uso estratégico de la evidencia y la construcción de ambientes que favorezcan tanto el aprendizaje como el bienestar de los estudiantes.