Una escuela argentina ubicada en Escobar, Northfield School Campus Puertos, fue seleccionada entre las diez finalistas del prestigioso World’s Best School Prize for Innovation, uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional en educación.

Este galardón destaca a instituciones que implementan prácticas innovadoras con impacto concreto en la enseñanza y la vida escolar. En el caso de Northfield, se valoró especialmente su modelo pedagógico basado en un sistema propio de recolección y análisis de datos académicos, operativos y socioemocionales, que permite una gestión educativa centrada en evidencia y bienestar.

Mejores decisiones para saber cómo se vinculan, aprenden y desarrollan

El sistema desarrollado por la escuela facilita observar con profundidad cómo aprenden los estudiantes, detectar dificultades tempranas y tomar decisiones informadas para acompañar cada trayectoria educativa. La propuesta parte de una pregunta clave: “¿cómo tomar mejores decisiones educativas si no se cuenta con información sistemática sobre cómo aprenden, se vinculan y se desarrollan los estudiantes?”

Este modelo integral incluye el seguimiento longitudinal del progreso académico, el desarrollo lector, el bienestar socioemocional y la participación estudiantil desde nivel inicial hasta secundario. Además, incorpora evaluaciones de 360 grados, espacios de participación familiar y herramientas analíticas que apoyan a directivos y docentes a basar sus decisiones en datos y no solo en percepciones.

Entre los indicadores que monitorea el sistema están la fluidez y comprensión lectora, señales tempranas de desvinculación escolar y desafíos vinculados al bienestar, como el uso problemático del celular. Esto permite intervenir con acciones preventivas junto a estudiantes y familias antes que las dificultades se profundicen.

Durante 2025, la Red Educativa Itínere, a la cual pertenece Northfield School, evaluó a 2.449 estudiantes. Destaca que el 72% de los alumnos de primer grado alcanzó altos niveles de fluidez lectora y que más del 70% de los estudiantes desde segundo grado hasta secundaria logró niveles suficientes u óptimos en comprensión lectora.

El análisis también reveló que el 26% de los estudiantes presentó indicadores de uso problemático del teléfono móvil, lo que llevó a la escuela a implementar acciones específicas de prevención y acompañamiento.

El impacto de este modelo se extiende más allá del período escolar. Según la institución, el 95% de los egresados continúa estudios universitarios, el 78% completa su primer año universitario sin interrupciones y el 65% adquiere experiencia laboral antes de graduarse mediante programas de pasantías integrados a la propuesta educativa.

La experiencia de Northfield se replicó en toda la Red Educativa Itínere, que agrupa diez escuelas en Argentina y Uruguay, permitiendo compartir buenas prácticas, comparar aprendizajes y abordar desafíos comunes en forma colaborativa.

Escuela argentina entre las 10 mejores del mundo por innovación educativa basada en datos

Además del reconocimiento internacional, Northfield School recibió la certificación Best School to Work por parte de T4 Education, y la Red Educativa Itínere fue distinguida por segundo año consecutivo como Best School Group to Work, gracias a su cultura laboral y compromiso con la mejora continua.

Desde la institución destacan que este premio abre un debate valioso sobre la transformación educativa desde adentro, el uso estratégico de la evidencia y la construcción de ambientes que favorezcan tanto el aprendizaje como el bienestar de los estudiantes.