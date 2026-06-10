La causa Malvinas continúa ocupando un lugar central en la construcción de la identidad nacional y en la formación de nuevas generaciones. En ese marco, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro puso en marcha el área "Malvinas, Soberanía y Educación", un espacio destinado a profundizar el trabajo pedagógico sobre la temática en todos los niveles del sistema educativo provincial.

La creación del área "Malvinas, Soberanía y Educación" se enmarca en la Ley Provincial 5433, que establece la incorporación de la causa Malvinas como eje transversal dentro de la educación rionegrina. La medida busca no sólo transmitir conocimientos históricos, sino también generar instancias de participación, reflexión y construcción de memoria colectiva.

La subsecretaria de Innovación y Planeamiento, Aurelia Sosa, explicó que el Ministerio tiene la responsabilidad de garantizar la implementación de esta política educativa. Según indicó, el objetivo es reivindicar la causa y resignificarla a la luz de los desafíos y debates actuales, promoviendo una mirada que vincule historia, ciudadanía y soberanía.

Proyectos que nacen en las escuelas

Entre las primeras acciones impulsadas por el área se destaca la participación en la Cápsula del Tiempo del Memorial Malvinas de Villa Regina, donde la cartera educativa dejó un mensaje institucional que será abierto en 2048.

Además, se desarrolla un proyecto de Malvinas y Memoria Colectiva en la Escuela Primaria N° 77 de Paso Piedra, en Choele Choel. Allí, estudiantes y docentes de segundo y tercer grado trabajan en la elaboración de un mural en mosaico que posteriormente será trasladado al Museo de Malvinas de Bariloche.

La propuesta involucra a distintas disciplinas y promueve que niñas y niños puedan acercarse a la historia desde el arte, la investigación y el trabajo colaborativo, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.

La Cápsula del Tiempo del Memorial Malvinas de Villa Regina deja un mensaje institucional que será abierto en 2048. - Foto: Río Negro

Educación de calidad para construir ciudadanía

Desde el Ministerio de Educación rionegrino remarcaron que uno de los desafíos centrales será garantizar recursos y herramientas para que el abordaje de la causa Malvinas llegue a cada establecimiento educativo de la provincia.

En ese sentido, la elaboración de materiales pedagógicos y recursos didácticos permitirá fortalecer la calidad educativa, ofreciendo contenidos actualizados y propuestas que favorezcan el pensamiento crítico, el respeto por la memoria colectiva y la formación ciudadana de estudiantes de todos los niveles.

La apuesta no se limita a recordar un hecho histórico. También busca generar espacios de diálogo que permitan comprender el significado de la soberanía, los derechos humanos y el compromiso democrático en la sociedad actual.

Un trabajo conjunto entre especialistas y veteranos

El área está integrada por Veteranos de Guerra de Malvinas y por especialistas en la temática con formación en Educación. Esa articulación busca aportar distintas miradas y experiencias para enriquecer las propuestas que llegarán a las escuelas.

Según destacó Sosa, la recepción por parte de docentes y estudiantes ha sido muy positiva. El interés demostrado por las instituciones educativas refleja que existe una demanda creciente por abordar la causa Malvinas desde una perspectiva participativa y cercana a las nuevas generaciones.

La creación de este espacio representa una nueva herramienta para fortalecer la memoria, promover valores democráticos y consolidar el compromiso de la educación pública con una de las causas más significativas de la historia argentina.