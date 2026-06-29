Venezuela atraviesa días de dolor y horas críticas. Mientras miles de rescatistas y voluntarios buscan a personas desaparecidas, rescatan heridos y asisten a los sobrevivientes, distintos países comenzaron a enviar ayuda humanitaria tras los dos terremotos registrados el miércoles pasado.

En este contexto, el angosturense Damián Quillón, conocido como "Tango Drones", viajó este fin de semana a Venezuela para integrar una misión internacional de asistencia junto a la brigada Fénix Unit Rescue, dedicada a tareas de búsqueda, rescate y respuesta ante emergencias.

Como miembro de esa unidad, Quillón representará a Villa La Angostura y aportará su experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en distintos escenarios. Además, tendrá a su cargo instancias de capacitación sobre el uso de drones aplicados a este tipo de intervenciones.

Su trabajo estará orientado al apoyo técnico y a la formación de otros rescatistas en el empleo de aeronaves no tripuladas para la localización de personas, una tecnología que en los últimos años ganó un lugar clave en los operativos de emergencia por su capacidad para agilizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficacia de las búsquedas.

El rol de Quillón en los rescates

Desde Villa La Angostura, vecinos y personas cercanas destacaron la trayectoria y el compromiso de Quillón, quien desde hace años se dedica al desarrollo de tecnologías vinculadas al rescate y participa en equipos especializados que actúan tanto en distintos puntos del país como en el exterior.

La misión que lleva adelante Fénix Unit Rescue en Venezuela reúne a rescatistas de diversas especialidades. El presidente de la organización, Guillermo Arana, informó que el equipo estará integrado por médicos venezolanos, psicólogos, psiquiatras y brigadistas especializados, entre ellos rescatistas de Cutral Co y Plaza Huincul, como Luis Zúñiga, Celeste Alvarenga, Damián Quillón, Fabricio Yanquileo y Claudio Castro, quienes fueron capacitados para intervenir en estructuras colapsadas.

La situación este lunes

Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo de al menos 1.450 muertos, entre los que hay seis argentinos. Este lunes hubo una réplica, la más fuertes desde los sismo de más de 7 puntos de magnitud del miércoles pasado, que hizo temblar el piso de La Guaira, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes.

Hay 3.150 heridos por la tragedia y 70 mil personas continúan desaparecidas. Más de 20 países, entre ellos Argentina, ya enviaron asistencia humanitaria al país y 2741 rescatistas internacionales trabajan en las zonas afectadas.

Donaciones desde la Patagonia a Venezuela

Por otro lado, la comunidad venezolana en Neuquén, que representa una parte importante de la población, se ha unido para enviar donaciones hacia su país, donde muchos tienen familia y amigos.

Según la organización, el primer envío para ayudar saldría el miércoles 1 de julio desde Neuquén hacia Buenos Aires, desde donde continuará viaje durante el fin de semana con destino final a Venezuela. Las donaciones se recibirán el lunes 29 y el martes 30 de junio en los locales de KaiMeru Accesorios y Tecnología, ubicados en Alcorta 160 y Sarmiento 242, en dos turnos: de 9 a 13 y de 17 a 20.30.