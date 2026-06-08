La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 se realizará el pago conjunto que incluye la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), el aumento por movilidad previsional y el bono extraordinario vigente.

Este conjunto de pagos beneficiará principalmente a jubilados del sistema contributivo, a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC). La acreditación se hará en una sola liquidación y se efectuará según el calendario establecido por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), junto con el haber mensual y, cuando corresponda, el refuerzo extraordinario.

ANSES inicia el pago del aguinaldo de junio 2026: quiénes cobran primero

El SAC corresponde a la primera mitad del aguinaldo anual y se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el semestre. Así, el monto final varía según la prestación de cada beneficiario. ANSES aclaró que no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el pago se acreditará automáticamente junto con el cobro habitual.

El bono extraordinario será abonado de forma separada

Por otro lado, el bono extraordinario de $70.000 se abonará de forma separada y no forma parte de la base para el cálculo del aguinaldo, sino que se suma al haber mensual para aumentar el ingreso total de quienes lo reciben.

Además, ANSES anunció un cambio en el calendario de pagos para junio 2026 debido a la superposición de jornadas no laborables decretadas para este período. Esta modificación busca evitar inconvenientes y garantizar que los beneficiarios reciban sus ingresos en tiempo y forma.

Para evitar demoras o problemas en la cobranza, el organismo recordó la importancia de mantener actualizados tres trámites clave antes del pago de junio, aunque no especificó cuáles, sugiriendo la revisión constante de la documentación y datos personales.

Finalmente, se detalló que las Becas Progresar también tendrán sus primeros pagos correspondientes a junio 2026, siguiendo un calendario específico, lo que amplía el alcance de los beneficios que ANSES otorga en este mes.