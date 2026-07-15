Luego del descanso extendido por el 9 de julio, Día de la Independencia, y el día no laborable con fines turísticos del 10 de julio, muchos argentinos aprovecharon cuatro días consecutivos para viajar o realizar escapadas. Con ese fin de semana largo ya finalizado, la atención se dirige ahora al calendario oficial de feriados 2026 para conocer cuándo será la próxima oportunidad para un descanso similar.

La confirmación oficial indica que el próximo feriado nacional tendrá lugar el lunes 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer en lunes, no será necesario trasladar la fecha, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Próximo feriado nacional: fin de semana largo el 17 de agosto de 2026

Preparando el fin de semana después de las vacaciones de invierno

Este será el primer descanso extendido tras el receso de julio y una fecha especialmente esperada por el sector turístico, ya que impulsa las escapadas de corta distancia en todo el país, favoreciendo la actividad económica local y las reuniones familiares.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece un régimen especial para los feriados nacionales, garantizando el descanso de los trabajadores. En contraste, los días no laborables dependen del empleador para definir la actividad laboral, salvo en sectores donde la prestación del servicio es obligatoria.

Además del feriado del 17 de agosto, el calendario oficial 2026 incluye varias otras fechas de descanso antes de finalizar el año, ofreciendo múltiples oportunidades para planificar vacaciones cortas, viajes o simplemente disfrutar de nuevos fines de semana largos.

Estas jornadas de descanso representan momentos ideales para desconectarse de la rutina, fortalecer vínculos familiares y fomentar el turismo interno, un sector que aprovecha cada feriado para dinamizar la economía regional.