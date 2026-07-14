La provincia de Corrientes presentó su propuesta turística para las vacaciones de invierno, destacándose como un destino que combina naturaleza, cultura, pesca deportiva y turismo religioso. El objetivo es consolidarse como uno de los lugares más elegidos durante el receso escolar.

Bajo el lema “Corrientes te reinicia”, la agenda está orientada a quienes buscan experiencias vinculadas al ecoturismo y el bienestar, con opciones distribuidas en diversos puntos del territorio provincial. La iniciativa apunta a ofrecer escapadas cercanas con un fuerte contacto con el entorno natural y cultural.

Los Esteros del Iberá como eje principal turístico

Un atractivo destacado son los Esteros del Iberá, reconocidos como uno de los humedales más importantes del mundo. En invierno, las condiciones climáticas favorecen el avistaje de fauna y el desarrollo de excursiones por lagunas, esteros y montes nativos, donde se pueden observar especies como carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y una gran variedad de aves.

La propuesta turística también incluye la interacción con comunidades locales, que aportan su gastronomía y tradiciones como parte integral de la experiencia para los visitantes.

Otro eje fundamental de la temporada es la pesca deportiva en los ríos Paraná y Uruguay. Esta actividad se practica bajo la modalidad de pesca con devolución y cuenta con prestadores especializados en diferentes municipios de la provincia, lo que la convierte en un atractivo diferencial.

En materia de turismo religioso, el calendario de invierno destaca las celebraciones en honor a la Virgen de Itatí. Cada julio, miles de peregrinos participan en procesiones y actividades litúrgicas, constituyendo una de las manifestaciones de fe más importantes del país.

Corrientes lanza su oferta turística para las vacaciones de invierno con naturaleza y cultura

A la oferta provincial se suma Corrientes Capital, que durante las vacaciones despliega una programación con actividades recreativas, culturales y gastronómicas. Entre los espacios más visitados se encuentran la Costanera General San Martín, museos, iglesias, ferias y circuitos patrimoniales que reflejan la historia y cultura local.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la estrategia turística busca fortalecer el posicionamiento de Corrientes como un destino que integra naturaleza, aventura, historia, gastronomía y cultura, ofreciendo propuestas para distintos perfiles de viajeros durante el receso invernal.