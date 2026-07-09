Galería de fotos: así celebró Neuquén el Día de la Independencia con el tradicional desfile

Con un concurrido y colorido desfile, se celebró en la ciudad de Neuquén el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves el acto oficial, acompañado por el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

La celebración se llevó a cabo sobre calle Mitre de la ciudad de Neuquén, donde se desarrolló el tradicional desfile. La organización estuvo a cargo del Gobierno provincial, con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, la Fundación BPN, la municipalidad de Neuquén, el Ejército, el ministerio de Seguridad, la Policía del Neuquén, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y centros de Veteranos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas.

Las mejores imágenes de una jornada cargada de patriotismo, emoción y celeste y blanco.