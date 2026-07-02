Una pyme textil argentina implementó un formato de venta poco convencional para enfrentar la caída del consumo y la presión de la competencia extranjera en el sector. La cadena de indumentaria deportiva MOM Sports comenzó a comercializar ropa nueva por kilo, con precios alrededor de $20.000 el kilo.

Este modelo, que se basa en la venta directa sin intermediarios y con producción nacional, permite a los clientes adquirir entre 7 y 10 prendas según el tipo de producto. Así, la empresa busca sostener la actividad industrial y preservar puestos de trabajo en un contexto económico adverso para la industria textil local.

Fundada en 2021 por el industrial textil Gabriel Corigliano, MOM Sports tuvo una rápida expansión con locales en shoppings y presencia internacional. Sin embargo, frente a los cambios económicos, redujo su estructura y se enfocó en ventas directas en puntos con alto tránsito, manteniendo actualmente una red de aproximadamente 10 a 11 tiendas en Argentina y una en Asunción, Paraguay.

Cadena argentina vende ropa deportiva por kilo para enfrentar crisis y competencia importada

La innovadora forma de vender prendas

Las sucursales funcionan como outlets tradicionales, pero con la particularidad de que la compra se realiza por peso: los clientes eligen y prueban las prendas y luego abonan según el peso total. Este sistema también resulta atractivo para pequeños emprendedores que adquieren la ropa para revenderla.

Desde la empresa destacan que esta estrategia les permite no solo liquidar stock sino también sostener la producción nacional y mantener los puestos laborales en un mercado desafiante, dominado por la caída del consumo y la competencia de plataformas internacionales como Shein.