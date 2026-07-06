El Ministerio de Salud de Argentina presentó cambios significativos en la regulación de los productos relacionados con el tabaco y la nicotina, que incluyen cigarrillos tradicionales, dispositivos electrónicos y bolsas de nicotina. La actualización fue formalizada mediante la resolución 796/2026, publicada en el Boletín Oficial, que reemplaza las normas anteriores 623/2019 y 3499/2021.

Esta nueva normativa, enmarcada en la resolución 497/2012, establece que el Ministerio de Salud será responsable de definir la rotación de los mensajes sanitarios, la actualización de los textos y el diseño de los pictogramas que deben acompañar a estos productos.

Se mantienen las advertencias ya conocidas, pero se incorporó en el dorso de los paquetes una serie de diez mensajes que alertan sobre los riesgos del consumo de tabaco, entre los que se destacan: “Produce cáncer”, “Produce EPOC”, “Produce ataques cardíacos”, “Produce ACV”, “Produce ataques de asma”, “Durante el embarazo pone en riesgo a tu bebé”, “Produce ceguera”, “Aumenta el riesgo de diabetes”, “Enferma tu boca” y “Contamina gravemente el ambiente”.

Advertencias, publicidad y diseños

Además, toda publicidad o promoción de productos elaborados con tabaco deberá incluir un pictograma con la leyenda: “Fumar tabaco aumenta el riesgo de diabetes/El consumo de tabaco agrava el daño vascular de la diabetes”. Este mensaje debe ser legible, destacarse en un rectángulo blanco con letras negras y ocupar el 20% de la superficie total del material publicitario.

En cuanto al diseño de los envases, el mensaje sanitario estará contenido en un rectángulo negro sobre fondo blanco con letras negras, ocupando el 50% inferior de una de las superficies principales, mientras que la imagen correspondiente ocupará el 50% inferior de la otra superficie principal. Los fabricantes e importadores deben adaptar estos formatos a los tamaños de los envases sin modificar sus proporciones ni características gráficas.

La resolución también incorpora los dispositivos cigarrillos electrónicos, vapers, vapeadores (DCE), dispositivos de tabaco calentado (DPTC), sticks para estos y bolsas de nicotina (BN) dentro de la regulación. Estos productos deben llevar un único mensaje sanitario que advierte: “Este producto contiene nicotina que es altamente adictiva”.

La publicidad de estos dispositivos también está sujeta a la obligación de incluir este mensaje en un rectángulo blanco con letras negras, ocupando el 20% de la superficie total del material. En los envases, el mensaje y la imagen que describen los daños asociados deben cubrir el 50% inferior de las superficies principales, respetando las proporciones gráficas.

Ministerio de Salud actualiza advertencias sanitarias y suma chat-bot en WhatsApp para consultas sobre tabaquismo

Sobre esta actualización, el documento oficial señala: “La Resolución 549/26 asimila los nuevos productos de tabaco dentro de la ley 26.687 por lo cual obliga a que estos tenga una imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos del consumo de productos elaborados con tabaco o nicotina”.

Por último, la norma amplía los canales de atención al público, incorporando un chat-bot accesible a través de WhatsApp. Este servicio está dirigido a la población general y especialmente a quienes buscan información sobre tabaquismo, estrategias para dejar de fumar y procedimientos para denunciar incumplimientos de la normativa vigente.