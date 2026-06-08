Luego de la reunión realizada días atrás con representantes del Ministerio Público Fiscal en Villa La Angostura, la agrupación vecinal Mamás en Acción presentó un pedido formal ante el Ministerio de Salud de Neuquén para reforzar la atención de personas con consumos problemáticos en la región.

La solicitud incluye la incorporación de psiquiatras y psicólogos especializados que puedan brindar asistencia a adolescentes, jóvenes y familias afectadas por las adicciones.

Según La Angostura Digital, el planteo surge en medio de la preocupación creciente por el impacto que el consumo de sustancias tiene en distintas localidades del sur neuquino. La organización considera que, además de avanzar con las denuncias vinculadas al microtráfico de drogas, es necesario fortalecer la respuesta sanitaria para quienes atraviesan estas situaciones.

La iniciativa fue respaldada por numerosos vecinos y cuenta con el acompañamiento legal del abogado Cristian Hugo Pettorosso. Según explicó el letrado, uno de los principales problemas es la escasez de profesionales e instituciones dedicadas al tratamiento de las adicciones en esta zona de la provincia.

Desde el grupo sostienen que las consecuencias del consumo problemático trascienden a quienes lo padecen directamente y alcanzan también a sus entornos familiares. En ese sentido, remarcaron que muchas familias enfrentan dificultades emocionales, sociales y económicas derivadas de esta problemática.

Cuál fue el pedido de las familias para el ministro Regueiro

Entre los pedidos presentados al ministro de Salud, Martín Regueiro, figura la implementación del programa SaMA+ (Salud Mental Accesible) en Villa La Angostura. La propuesta apunta a ampliar el acceso a tratamientos y acompañamiento especializado para personas que actualmente no cuentan con recursos adecuados para afrontar sus adicciones.

Además, plantearon que el alcance de esta estrategia no se limite únicamente a Villa La Angostura, sino que también pueda beneficiar a habitantes de otras localidades del sur provincial, como Villa Traful, San Martín de los Andes y Piedra del Águila.

De prosperar la iniciativa, la intención es coordinar el trabajo con hospitales y centros de salud de la región para conformar una red de atención integral que combine asistencia médica, acompañamiento psicológico y seguimiento de los pacientes.

Mientras tanto, la organización continúa colaborando con las investigaciones judiciales vinculadas al microtráfico de drogas. Tras la masiva convocatoria registrada en el encuentro con fiscales, no descartan realizar nuevas reuniones para sumar testimonios y ampliar la información aportada a la Justicia.