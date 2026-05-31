Neuquén Cibersegura: de qué se trata la plataforma que puso en marcha el Ministerio de Seguridad

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini participó este viernes del acto de cierre de TECNAP 2026, el congreso realizado en Villa la Angostura que reunió a especialistas, funcionarios, académicos, representantes del sector privado y referentes tecnológicos de todo el país para analizar los desafíos de la transformación digital y el futuro del Estado.

Bajo el lema “Metamorfosis en el Estado Digital: decisiones estratégicas para una transformación sostenible”, el encuentro propuso reflexionar sobre las transformaciones estructurales que atraviesan las administraciones públicas en materia de tecnología, gobernanza de datos, inteligencia artificial, infraestructura digital, ciberseguridad y desarrollo de talento.

Durante su exposición, Nicolini destacó que la transformación digital representa mucho más que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y exige una redefinición profunda de las instituciones públicas.

“La transformación digital ya no es una discusión sobre tecnología, sino sobre el futuro del Estado, cómo mejoramos los servicios que brindamos a la ciudadanía, cómo protegemos sus derechos y cómo construimos instituciones más eficientes, transparentes y cercanas”, expresó el ministro.

En ese marco, puso en valor las decisiones impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la seguridad y la innovación tecnológica, especialmente frente al crecimiento de los delitos en entornos digitales.

“Por decisión del gobernador Rolando Figueroa, Neuquén creó por primera vez la Dirección Provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad y la Dirección General de Ciberdelitos y Delitos Complejos. Estas áreas reflejan una visión estratégica que entiende que la seguridad del Siglo XXI requiere capacidades especializadas, innovación permanente y una fuerte inversión en tecnología y capital humano”, afirmó.

Asimismo, destacó la puesta en marcha de la plataforma Neuquén Cibersegura, la creación de divisiones policiales especializadas en ciberdelitos económicos y grooming, el desarrollo del Observatorio Provincial de Amenazas Digitales y la inversión destinada a fortalecer la ciberseguridad de los sistemas policiales y modernizar integralmente el sistema de emergencias 911.

A lo largo de las jornadas, TECNAP 2026 reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre inteligencia artificial, soberanía tecnológica, ciberseguridad, gestión de datos y los desafíos éticos y regulatorios que plantean las nuevas tecnologías.

El encuentro concluyó con un llamado a impulsar una transformación digital sostenible, basada en decisiones estratégicas que permitan construir estados más modernos, eficientes y seguros, capaces de aprovechar la innovación tecnológica al servicio de las personas y del bien común.



