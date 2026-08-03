El sistema educativo argentino enfrentará un nuevo conflicto a partir del inicio de agosto, luego del receso por las vacaciones de invierno, con un paro docente nacional convocado para el lunes 3 de agosto.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lidera esta medida de fuerza que impactará en escuelas públicas de diversas provincias, sumando también la adhesión de sectores estatales y universitarios. El reclamo central de los gremios es la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional, exigiendo mayor financiamiento para la educación y manifestando rechazo a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

Medidas de fuerza que impactarán en escuelas públicas de diversas provincias

En la provincia de Buenos Aires se espera que el paro tenga uno de sus mayores efectos, ya que los principales gremios docentes anunciaron su adhesión, lo que podría dejar a miles de alumnos sin clases durante la jornada del lunes.

Paro docente nacional el 3 de agosto afectará escuelas públicas en varias provincias

Además, algunos sectores decidieron extender la protesta al martes 4 de agosto. En particular, las seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor confirmaron un paro de 48 horas, manteniendo la medida durante ambas jornadas. En la Ciudad de Buenos Aires, los docentes agrupados en Ademys también continuarán con la protesta el martes, en rechazo tanto a las políticas educativas nacionales como a las porteñas.

La convocatoria de CTERA alcanza a nivel nacional, aunque el impacto variará según la adhesión de cada sindicato provincial. Por lo tanto, las escuelas públicas de distintas jurisdicciones podrían verse afectadas por la ausencia de docentes y auxiliares durante estos días.