Rolando Figueroa, tras la ampliación del IFD 14: “En Neuquén tomamos un camino en el que la prioridad es la educación”

Este viernes, ante la presencia de los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, dejó inaugurada la obra de ampliación del Instituto Superior de Formación Docente (IFD) N° 14. Obra que tendrá un impacto en la trayectoria de los educadores en la región de la Comarca.

Durante su discurso, Figueroa dejó en claro la postura de su gestión entorno a un pilar fundamental para toda sociedad. "Sin lugar a dudas, la edificación de un mejor futuro es a partir de la educación. Sin lugar a dudas, en la provincia del Neuquén, hemos tomado un camino que dice que la prioridad es la educación”, sostuvo.

Respecto a la mejora en la calidad educativo, Figueroa destacó las obras en infraestructura en ejecución y proyectadas. "Estamos trabajando para eliminar los tráileres; cuando asumimos había 700 en la provincia. De las 65 escuelas que tenían tráileres, ya los eliminamos en 43. Nos quedan 22. Vamos a tener todo el programa de obras en marcha para el año que viene, que nos va a permitir decir: chau, tráiler, para siempre en la educación neuquina”, subrayó el gobernador.

Entre las obras en marcha y las licitaciones que se han abierto, la Provincia construirá 100.000 metros cuadrados de escuelas. Y dentro de esa obras, Figueroa destacó un tipo de formación indispensable para Neuquén: “Estamos haciendo 10 escuelas técnicas de 5.000 metros cuadrados y este lunes vamos a inaugurar la primera de ellas en Plottier, la EPET 25”.

"Estamos marcando claramente hacia dónde vamos, aunque para tener una buena educación, no alcanza con buenos edificios. Tenemos que formar a los docentes y darles, también, las condiciones adecuadas para que quienes forman a nuestros chicos puedan estudiar de la manera adecuada”, puntualizó Figueroa.

En este sentido, el gobernador de Neuquén destacó también el convenio que se firmó con la Municipalidad de Plaza Huincul para la formación de docentes de las escuelas técnicas y subrayó que “el 10 por ciento de los estudiantes que están formándose para poder educar a otros estudiantes son becados, porque con mucho orgullo tenemos el programa de asistencia más importante de América del Sur: las becas Gregorio Álvarez”.

Figueroa subrayó que ahora “estamos logrando que el Estado esté presente, y lo estamos logrando entre todos, trabajando juntos. Los verdaderos adversarios y los enemigos son los problemas, por eso no hay que generar problemas donde no los hay”.

La obra inaugurada es la segunda etapa de construcción del edificio escolar, que representó una inversión de 1.298 millones de pesos y que se ejecutó a través de la modalidad de administración delegada al municipio local, como parte de su articulación con la Provincia para la mejora de infraestructura.