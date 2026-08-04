Un estudio pionero publicado en la revista Frontiers in Marine Science documentó por primera vez la presencia sistemática de residuos antrópicos en el fondo profundo del mar argentino. Entre los desechos encontrados se destacan plásticos, redes y sogas, detectados incluso en cañones submarinos que son ecosistemas de alto valor ecológico.

Durante años se pensó que las grandes profundidades oceánicas estaban protegidas de la contaminación humana. Sin embargo, esta investigación internacional demostró que ni siquiera el lecho marino profundo frente a la costa argentina está libre de basura, que puede acumularse durante largos períodos.

El estudio analizó imágenes captadas por el vehículo submarino remoto (ROV) SuBastian, operado desde el buque de investigación Falkor del Schmidt Ocean Institute. En un recorrido total de 55,6 kilómetros sobre el lecho oceánico, se registraron 29 objetos de origen humano, con predominio de plásticos, sogas y redes de pesca.

Cañones de trampas naturales de basura transportada

Uno de los hallazgos más destacados fue que los cañones submarinos concentraron la mayor cantidad de residuos, con una densidad cercana a 1,4 objetos por kilómetro, en contraste con la cuenca de Malvinas, que presentó las menores cifras. Los científicos explican que la topografía del fondo y las corrientes marinas convierten a estos cañones en trampas naturales para la basura transportada desde zonas costeras o áreas de actividad pesquera.

Las investigadoras argentinas que participaron del trabajo incluyen a Maialen Ardusso, Florencia Rial, Melisa Fernández Severini, Ele Beruschi, Luana Acosta y María Emilia Bravo, junto a expertos del CONICET, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Oceanografía, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Universidad de California en San Diego y otras instituciones internacionales.

Los autores aclaran que la cantidad de residuos detectados probablemente sea una subestimación, dado que el relevamiento fue exploratorio y cubrió solo una pequeña fracción del Atlántico Sur. No obstante, consideran que estos datos constituyen una línea de base fundamental para dimensionar la problemática y diseñar estrategias de monitoreo y conservación en ecosistemas marinos hasta ahora poco explorados.

El estudio también alerta sobre la lenta degradación de los plásticos y otros desechos en las grandes profundidades, debido a la ausencia de luz, las bajas temperaturas y la escasa actividad biológica. Esto convierte al fondo oceánico en un depósito casi permanente de contaminación, con posibles efectos negativos sobre especies aún desconocidas y el funcionamiento de ecosistemas clave para la biodiversidad marina.

Esta investigación surgió a partir de una expedición que ya había captado la atención del público en 2025. Las transmisiones en vivo realizadas desde el buque Falkor, mientras el ROV SuBastian exploraba hasta casi 4.000 metros de profundidad frente a la costa argentina, convocaron millones de visualizaciones y miles de espectadores simultáneos en YouTube.

La basura en el fondo del mar argentino: el primer estudio revela plásticos y redes en ecosistemas profundos

Las imágenes de estrellas de mar, peces transparentes, pulpos y crustáceos inundaron las redes sociales y medios de comunicación, generando un entusiasmo inusual por la ciencia y destacando el trabajo de oceanógrafos argentinos que interactuaban en tiempo real con la audiencia.

Este fenómeno de divulgación científica demostró que la investigación pública puede captar la atención masiva cuando abre ventanas directas a descubrimientos inéditos, equiparando su impacto al de grandes eventos deportivos o culturales.