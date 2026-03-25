La situación judicial de Agostina Páez sumó un nuevo capítulo y su regreso a la Argentina no será inmediato. La abogada, detenida en Brasil por realizar gestos racistas, deberá permanecer al menos dos semanas más en ese país mientras se terminan de definir los detalles del acuerdo con la Justicia.

El cambio clave llegó desde la fiscalía, que inicialmente no se oponía a flexibilizar las restricciones, pero ahora pidió que Páez continúe en territorio brasileño hasta que el entendimiento esté completamente cerrado. Este giro se produjo tras conocerse el monto que se habría propuesto como compensación para las víctimas.

Según trascendió, la cifra rondaría los 50 mil dólares para cada persona afectada, un punto central dentro de la negociación judicial.

La joven de 29 años había participado de una audiencia en Río de Janeiro, donde se resolvió que podría regresar al país y cumplir tareas comunitarias. Sin embargo, esa posibilidad quedó momentáneamente en suspenso hasta que se formalicen todos los aspectos del acuerdo.

Tras la audiencia, Páez expresó alivio, aunque dejó en claro su preocupación: aseguró que no estará tranquila hasta pisar nuevamente la Argentina. También reconoció que, pese a que le gusta Brasil como destino, la experiencia le dejó temor.

Durante sus declaraciones, pidió disculpas a las personas afectadas y calificó lo ocurrido como el peor momento de su vida. Además, indicó que su principal objetivo es volver a Santiago del Estero para reencontrarse con su entorno cercano.

Otro punto que aún debe resolver la Justicia es cuándo se le retirará la tobillera electrónica, una de las medidas que sigue vigente.

El proceso judicial en Brasil tiene características distintas al sistema argentino, ya que gran parte del trámite puede resolverse en una sola audiencia. En ese marco, el juez puede definir si absuelve, condena o establece nuevas instancias.

Aunque hubo avances en el caso, la definición final todavía no está cerrada, por lo que Páez deberá esperar en Brasil antes de poder regresar al país.