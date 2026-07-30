La Justicia Federal comenzó a investigar las causas del accidente del helicóptero Bell 412 que se estrelló este miércoles en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil, en San Juan, y que provocó la muerte de sus siete ocupantes. La causa quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien llevará adelante la investigación junto con Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

Desde el Gobierno provincial informaron que se puso a disposición de la Justicia toda la infraestructura técnica y humana necesaria para colaborar con las pericias y las autopsias.

El helicóptero había despegado desde el Aeroclub de San Juan con destino a Valle Fértil, donde sus ocupantes participaban de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Entre las víctimas se encontraban el jefe del Departamento de Bomberos de San Juan, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; además del piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Tras conocerse el accidente, el fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorri, se comunicó con Maldonado para ofrecer el respaldo de la provincia. "Hemos puesto absolutamente a disposición de la Fiscalía Federal toda la infraestructura que tenemos para colaborar en lo que sea necesario", aseguró el funcionario.

Baigorri confirmó además que la morgue judicial provincial realizará las autopsias una vez que los cuerpos sean trasladados y que también se aportarán especialistas y recursos técnicos para las pericias.

El funcionario advirtió, además, que el trabajo de los investigadores se verá condicionado por las características del terreno. "Es un lugar de difícil acceso. Creo que va a haber muchas complicaciones para desarrollar todas las tareas", sostuvo.

Por tratarse de un accidente aéreo, la investigación se tramita en el ámbito federal. En esta primera etapa, las autoridades remarcaron que no se descarta ninguna hipótesis y que las conclusiones dependerán exclusivamente de las pruebas y pericias que se realicen sobre la aeronave y el lugar donde ocurrió el impacto.