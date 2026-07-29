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TRAGEDIA

La última foto del helicóptero de San Juan: fue tomada minutos antes de la tragedia

La imagen fue enviada por una de las siete víctimas fatales del accidente del Bell 412 y muestra a la aeronave sobrevolando Valle Fértil poco antes de perder contacto.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 20:02
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La fotografía muestra a la aeronave sobrevolando una zona de Valle Fértil, minutos antes de que se perdiera el contacto con el helicóptero.

Una foto tomada desde el helicóptero Bell 412 que se estrelló este miércoles en San Juan comenzó a circular en las últimas horas, luego de que el periodista Mauricio Dávila revelara que la imagen le había sido enviada por Germán Videla, una de las siete víctimas fatales del accidente. La fotografía muestra a la aeronave sobrevolando una zona de Valle Fértil, minutos antes de que se perdiera el contacto con el helicóptero.

Según explicó el intendente de esa localidad, Mario Riveros, el sector donde ocurrió el siniestro presenta un acceso muy complejo, una situación que dificultó las tareas para localizar la aeronave tras su desaparición. El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), perdió contacto con las autoridades a las 10:26 mientras realizaba un vuelo de capacitación con destino final en La Rioja, donde debía incorporarse a un operativo de combate de incendios forestales en la zona de Chilecito.

Riveros indicó además que en el lugar había bancos de niebla, una condición que podría haber reducido la visibilidad al momento del accidente, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación.

El accidente provocó la muerte de Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Tras localizar el lugar del impacto, equipos de emergencia y personal especializado fueron desplegados para realizar las tareas de relevamiento y asistencia en coordinación con las autoridades provinciales.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que las causas del accidente aún son materia de investigación y señalaron que la Agencia Federal de Emergencias continuará informando sobre el avance de la pesquisa cuando existan datos oficialmente corroborados.

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