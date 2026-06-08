El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra ultimando los detalles de la declaración jurada patrimonial que prometió presentar antes del próximo 15 de junio, una documentación que concentra atención política desde hace semanas y que el funcionario considera clave para responder a los cuestionamientos sobre la evolución de sus bienes.

Según trascendió, el entorno de Adorni trabaja en la recopilación y revisión de la información que será presentada ante la Oficina Anticorrupción, organismo encargado de recibir y controlar este tipo de documentación de los funcionarios públicos.

La presentación llega en un contexto de creciente atención pública sobre el patrimonio de distintos integrantes del Gobierno nacional. En ese escenario, Adorni quedó particularmente expuesto luego de cuestionamientos impulsados por sectores opositores que reclamaron precisiones sobre sus bienes e ingresos.

Desde el oficialismo sostienen que el funcionario cumplirá con todos los requisitos legales y que la documentación permitirá conocer en detalle su situación patrimonial al momento de asumir responsabilidades dentro de la administración nacional.

El propio Adorni había anticipado semanas atrás que haría pública su declaración jurada y que no tenía inconvenientes en exponer la información requerida por los organismos de control.

La expectativa está puesta ahora en los datos que serán incorporados al expediente. Entre otros aspectos, la declaración deberá incluir propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, participación en sociedades y demás bienes alcanzados por las obligaciones de transparencia que rigen para los funcionarios públicos.

En el Gobierno consideran que la presentación servirá para cerrar parte de la polémica instalada en torno al tema. Sin embargo, desde la oposición ya anticiparon que analizarán en detalle la información una vez que quede oficialmente disponible.

La situación adquiere además una dimensión política particular debido al perfil que Adorni construyó desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Como vocero presidencial se convirtió en una de las caras más visibles del Gobierno y en uno de los principales encargados de comunicar las medidas económicas, políticas y administrativas impulsadas por la Casa Rosada.

Esa exposición pública también derivó en un mayor nivel de escrutinio sobre su actividad y sobre distintos aspectos de su situación patrimonial, una circunstancia habitual para quienes ocupan posiciones de alta relevancia dentro del Estado.

Mientras tanto, la presentación continúa en etapa de preparación. Según las previsiones oficiales, la documentación será entregada dentro del plazo comprometido por el funcionario y posteriormente quedará a disposición de los organismos de control correspondientes.

La expectativa ahora se concentra en conocer el contenido de la declaración jurada y en las repercusiones políticas que podría generar una vez que los datos patrimoniales sean públicos y comiencen a ser analizados tanto por la oposición como por distintos sectores de la opinión pública.

Para Adorni, la apuesta es clara: que la presentación permita despejar dudas y cerrar una discusión que durante las últimas semanas ocupó un lugar relevante dentro de la agenda política nacional.