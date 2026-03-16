El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, informó en su declaración jurada anual correspondiente a 2024 un fuerte incremento nominal de su patrimonio, que pasó de poco más de $1.402 millones a $2.371 millones en el término de doce meses.

Según la presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025, el funcionario registró una suba total de $969.440.290,86 entre el inicio y el cierre del período declarado.

La propia documentación detalla que gran parte del aumento se explica por la revaluación de activos ya existentes. De acuerdo con el formulario, $816 millones del incremento responden a diferencias de valuación, mientras que el resto surge del flujo de ingresos y gastos personales declarados.

En ese sentido, el documento consigna $143,9 millones de ingresos provenientes del trabajo, alquileres y otras rentas, además de $55,7 millones de ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias. A la vez, el ministro reportó gastos personales por $115,7 millones durante el período.

Uno de los puntos que más atención concentra dentro de la declaración corresponde a los depósitos en el exterior. En la versión pública del documento figuran dos partidas bajo la categoría “Depósitos de dinero en el exterior – OTRAS” que suman $1.447.937.212,47.

Si se toma como referencia el tipo de cambio del Banco Central de la República Argentina al 30 de diciembre de 2024 —$1.032,50 por dólar— ese monto equivale a unos US$1,4 millones. En el formulario público no se especifica el país, banco o instrumento financiero donde se encuentran esos fondos.

La declaración también refleja nuevas incorporaciones patrimoniales durante el año. Entre ellas figura un departamento en la ciudad de Buenos Aires con el 50% de titularidad, adquirido en diciembre de 2024 por $116,4 millones, además de una camioneta híbrida Toyota Corolla Cross modelo 2024, valuada en $32,4 millones.

A estos bienes se suman otros inmuebles ubicados en Martínez, la ciudad de Buenos Aires, Villa La Angostura y La Plata, además de una Chevrolet Trailblazer 2020 valuada en $26,35 millones.

Otro elemento que aparece en la declaración es la continuidad de la sociedad Un Ombu S.A.S., creada en 2018 por el propio Sturzenegger y María Josefina Rouillet. La firma figura con una valuación simbólica de $10.700, aunque el documento también registra un crédito vinculado a esa sociedad por más de $4,3 millones.

El objeto social de la empresa es particularmente amplio: incluye actividades vinculadas con agroindustria, tecnología, inversiones, desarrollo inmobiliario, energía, turismo, cultura, educación y finanzas, entre otros sectores.

La cartera de activos del ministro exhibe además un perfil financiero relevante, con tenencias de títulos públicos y otros instrumentos. Entre ellos aparecen bonos GD35, GD29 y GD38, además de bonos Discount en pesos y participaciones en fondos comunes de inversión.

En el plano político, la declaración se conoce en un contexto en el que el Gobierno impulsa medidas para incentivar que los dólares de los argentinos ingresen al sistema financiero local. En mayo de 2025, durante el Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei sostuvo que quienes mantenían ahorros en dólares fuera del sistema eran “héroes” capaces de impulsar la recuperación económica.

Posteriormente, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró que tener dólares en el exterior no constituye una irregularidad y que quienes lo deseen pueden mantenerlos fuera del país.

La declaración jurada de Sturzenegger no evidencia irregularidades por sí misma, pero deja al descubierto una importante masa de activos radicados fuera de la Argentina, al mismo tiempo que exhibe una suba patrimonial cercana a los $970 millones durante 2024, en medio del debate sobre el destino de los ahorros en moneda extranjera.