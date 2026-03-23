El nombre de Manuel Adorni comenzó a quedar en el centro de las especulaciones políticas, en medio de versiones que apuntan a un posible recambio dentro del Gobierno. Uno de los periodistas en sostener este escenario fue Marcelo Longobardi, quien sostuvo que “hay un desgaste evidente en su figura” y planteó que su posición “se fue debilitando en el tiempo”.

En paralelo, empezaron a sonar posibles reemplazos. Entre ellos, el diputado Diego Santilli, la ministra Sandra Pettovello y el empresario José Luis Manzano, este último con vínculos con Sergio Massa.

La aparición de estos nombres en el debate público refleja una situación interna delicada, en la que el funcionario habría perdido parte del respaldo político necesario para sostenerse.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es el rol que ocupa. “El cargo exige un volumen político que no termina de consolidarse en su caso”, señalaron, marcando la dificultad de sostener una función de alta exposición.

En ese escenario, su desempeño queda bajo observación permanente, incluso en contextos de menor conflictividad, lo que refuerza la percepción de fragilidad.