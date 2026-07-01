La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete fue recibida con optimismo dentro del PRO, donde consideran que su llegada puede marcar una nueva etapa en la relación entre el partido y el Gobierno nacional, luego de semanas de tensión política atravesadas por la gestión de Manuel Adorni.

En el espacio que lidera Mauricio Macri entienden que la salida del exjefe de Gabinete contribuye a descomprimir el conflicto que se había instalado entre ambas fuerzas y valoran que su reemplazante sea un dirigente con trayectoria política, experiencia de gestión y capacidad de negociación.

Uno de los principales respaldos llegó del presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, quien aseguró que Santilli demostró durante su paso por el Ministerio del Interior capacidad para construir acuerdos y sacar adelante proyectos legislativos. "Es una muy buena noticia para la gestión. Diego es un cuadro político con trayectoria probada, experiencia en gestión ejecutiva y capacidad de diálogo con gobernadores y actores políticos", sostuvo Ritondo, quien además remarcó que el PRO seguirá acompañando las transformaciones impulsadas por el Gobierno.

En la dirigencia bonaerense también destacan que la relación cotidiana entre La Libertad Avanza y el PRO pasa, en buena medida, por el vínculo entre Ritondo y Santilli, quienes mantienen contacto permanente. Por eso creen que su llegada a la Jefatura de Gabinete "destraba muchas cosas" en la coordinación política entre ambos espacios.

Mauricio Macri, en cambio, mantiene un rol más alejado de la negociación diaria, concentrado en la estrategia nacional del partido y en la construcción política hacia 2027. Esa tarea es coordinada junto a Fernando de Andreis, uno de sus principales colaboradores, quien también conserva diálogo con el flamante jefe de Gabinete.

Cerca de Santilli reconocen que la relación con Macri es "de respeto, pero distante", y aclaran que esa situación no cambiará por su nuevo cargo. Incluso señalaron que el llamado que realizó al expresidente fue únicamente para comunicarle que había sido convocado por Javier Milei y Karina Milei para reunirse en Olivos, tal como ocurrió cuando asumió el Ministerio del Interior.

Desde el entorno del expresidente también buscaron bajar cualquier especulación sobre diferencias con el nuevo funcionario. "Que se haya ido Adorni ya es una buena noticia. Con el Colo estamos bien, siempre lo estuvimos", señalaron. Además de la gestión nacional, Santilli mantiene su construcción política en la provincia de Buenos Aires, donde dentro del PRO lo proyectan como uno de los principales candidatos para disputar la Gobernación en 2027 mediante una eventual alianza entre el partido amarillo y La Libertad Avanza.

Mientras tanto, en ambos espacios consideran que su nuevo rol puede facilitar el diálogo político, mejorar la coordinación legislativa y consolidar una relación que durante los últimos meses había mostrado fuertes señales de desgaste.