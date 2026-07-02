Manuel Adorni renunció este miércoles a su cargo en el directorio de YPF, días después de dejar la Jefatura de Gabinete. La salida había sido anticipada por el presidente Javier Milei, quien aseguró que el exfuncionario abandonaría también su lugar en la petrolera estatal.

Adorni integraba el directorio como director titular Clase A, en representación del Estado nacional. Ese puesto concentra la denominada "acción de oro", que otorga facultades especiales al Estado dentro de la empresa para intervenir en decisiones estratégicas. Al igual que quienes ocuparon anteriormente ese lugar, Nicolás Posse y Guillermo Francos, ejercía el cargo ad honorem, por lo que no percibía la remuneración correspondiente al directorio y solo cobraba su salario como funcionario nacional.

Tras confirmarse su salida del Gabinete surgieron versiones sobre la posibilidad de que permaneciera en YPF y comenzara a cobrar los honorarios del cargo, estimados en entre 80 y más de 100 millones de pesos mensuales, según documentación presentada por la empresa ante la Asamblea de Accionistas. Milei descartó esa posibilidad. "Manuel está fuera de YPF. No hay discusión sobre eso", afirmó el Presidente tras conocerse la renuncia.

Con la salida de Adorni, el Gobierno deberá definir quién ocupará su lugar en el directorio de la compañía. Tradicionalmente, ese puesto fue desempeñado por quien ejerce la Jefatura de Gabinete, cargo que actualmente ocupa Diego Santilli.

Adorni había sido incorporado al directorio a fines de enero, cuando el Gobierno reestructuró la conducción de YPF. Su designación se concretó durante una reunión del directorio realizada en las oficinas de la empresa en Puerto Madero, donde también se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo. En esa misma renovación también se incorporó al directorio Martín Maquieyra, exdiputado del PRO, en el marco de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el partido que conduce Mauricio Macri.

Ahora, una vez que el Ejecutivo defina al reemplazante de Adorni, YPF deberá actualizar oficialmente la composición de su directorio tanto en la Argentina como ante la Bolsa de Nueva York, donde también cotizan sus acciones.