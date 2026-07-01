Diego Santilli realizó este miércoles su primera visita al Congreso desde que asumió como jefe de Gabinete. En el Senado se reunió con Patricia Bullrich, legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y bloques dialoguistas con el objetivo de comenzar a destrabar la agenda legislativa del Gobierno nacional. El encuentro tuvo como eje coordinar el tratamiento de los proyectos que el oficialismo considera prioritarios, entre ellos la ley de Zonas Frías, la reforma electoral, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y otras iniciativas que habían quedado demoradas tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Bullrich confirmó que la intención del oficialismo es sesionar la próxima semana, aunque explicó que la convocatoria realizada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para la reunión de Labor Parlamentaria del 8 de julio podría postergar el debate algunos días. "Veníamos trabajando muy bien y muy avanzados todos los proyectos que se han enviado, que no son fáciles", sostuvo la senadora, quien además consideró que la llegada de Santilli favorecerá la dinámica de trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso. Entre las prioridades legislativas, destacó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que la reforma electoral ocupa un lugar central en la agenda oficial.

Uno de los principales proyectos que buscará tratar el Senado es la modificación del régimen de Zonas Frías, ya aprobada por Diputados. La iniciativa limita los descuentos automáticos en la tarifa de gas a las regiones históricamente alcanzadas por el beneficio y establece que las zonas incorporadas desde 2021 solo accederán al subsidio si los hogares están incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La reunión también permitió avanzar sobre otras iniciativas pendientes, como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la denominada Ley Hojarasca, destinada a eliminar normas consideradas obsoletas.

Otro de los desafíos del oficialismo será la reforma electoral, cuyo eje principal es la eliminación de las PASO. Sin embargo, el proyecto todavía enfrenta resistencias dentro de bloques aliados como el PRO y la UCR, que rechazan su eliminación total y proponen, en cambio, que las primarias dejen de ser obligatorias. Además, el Senado deberá analizar el proyecto conocido como super-RIGI, que busca atraer inversiones de gran escala para sectores tecnológicos mediante un régimen especial destinado a proyectos superiores a los US$1.000 millones.