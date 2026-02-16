Argentina empeoró en una calificación que es sustancial para apreciar la seguridad y la calidad de vida en los países del mundo: de acuerdo con Transparency International el país retrocedió del puesto 99 al 104, en el período que va entre 2024 y 2025, en el informe mundial de transparencia, que califica centralmente los niveles de corrupción.

El informe de Transparencia Internacional se hace todos los años, clasificando a 182 países del mundo, con la realización del denominado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Argentina comparte el puesto 104, tras obtener 36 puntos en la calificación, con Belice y Ucrania, y aparece por detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.

El IPC es la clasificación global de corrupción más utilizada en el planeta. Mide el grado de “corrupción percibida”, desde la opinión de expertos, empresarios y personas calificadas, apuntando con énfasis al sector público de cada país.

De acuerdo con el informe, “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir” entre otras consecuencias directas; y se manifiesta con diversas formas, “desde actos delictivos como el soborno, la extorsión y la malversación de fondos, hasta prácticas altamente cuestionables, pero a veces legales, como el nepotismo, el clientelismo y el favoritismo”.

El resultado negativo del informe, sobre todo la caída en la calificación en el plazo de los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, se corresponde con la exposición fuerte que ha tenido la corrupción en el Estado en este período, interpretan los analistas, más que con un agravamiento real de los niveles de corrupción en la administración pública.