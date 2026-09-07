El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo. La alerta contempla temperaturas bajas en el centro del país. Las próximas jornadas podrían convertirse en unas de las más frías del año.

El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas. Especialmente para los grupos de riesgo, entre ellos niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Las 10 provincias afectadas por el frío extremo

De acuerdo con el aviso del SMN, el alerta alcanza a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Neuquén.

Dentro de varias de estas provincias, la intensidad del frío puede cambiar según la zona. Por eso, el organismo recomienda consultar las actualizaciones oficiales. Así se podrán conocer las condiciones específicas de cada localidad.

Alerta amarilla por ola polar y frío extremo en 10 provincias de Argentina

En la Ciudad de Buenos Aires, este domingo será una de las jornadas más frías de los próximos días. Se prevé una mínima de 4°C.

En Entre Ríos, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 2°C y 3°C. En Corrientes oscilarán entre 5°C y 9°C. En Misiones, el registro mínimo rondará los 3°C.

En Santa Fe, las mínimas estarán entre los 3°C y 6°C, dependiendo del sector. En Córdoba, se esperan valores de entre 2°C y 6°C.

Temperaturas bajo cero en Cuyo y Patagonia

Las temperaturas más bajas se esperan en distintos puntos de la región de Cuyo y la Patagonia.

En San Luis, el pronóstico anticipa una mínima de hasta 2°C bajo cero. En Mendoza los registros podrían ubicarse entre 1°C y 3°C en las zonas llanas. En sectores puntuales, la temperatura podría descender hasta -1°C.

En La Pampa, la mínima prevista será de alrededor de 4°C. El frío será todavía más intenso en Neuquén, donde el pronóstico indica temperaturas de hasta 2°C bajo cero.

Estas condiciones pueden favorecer la presencia de heladas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Se recomienda extremar las precauciones al circular.

Alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h

El frío no será el único fenómeno meteorológico que afectará al país. El SMN también emitió una alerta amarilla por fuertes vientos. Alcanza a sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

La advertencia se concentra principalmente en zonas cordilleranas y áreas cercanas. Se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h. En los sectores más elevados, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

Esta situación puede generar reducción de la visibilidad y dificultades para circular. También puede complicar las actividades al aire libre. Las autoridades recomiendan tomar precauciones especiales. Particularmente para quienes deban transitar por rutas de montaña.

Recomendaciones del SMN ante el frío extremo

Frente a las bajas temperaturas, el organismo recomienda: