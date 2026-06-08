Momentos de tensión se vivieron este lunes en el Ministerio de Economía de la Nación, luego de que se recibiera una amenaza de bomba que obligó a activar el protocolo de seguridad y evacuar preventivamente el edificio.

Tras la advertencia, personal de las fuerzas de seguridad desplegó un operativo especial en los alrededores del Palacio de Hacienda mientras especialistas en explosivos iniciaban la inspección de las instalaciones para descartar cualquier situación de riesgo.

La evacuación se realizó de manera preventiva y alcanzó a trabajadores y personas que se encontraban dentro de las dependencias oficiales al momento de la alerta. El procedimiento se desarrolló bajo las medidas previstas para este tipo de episodios, con restricciones de circulación en sectores cercanos al edificio.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la brigada antiexplosivos recorrió distintos sectores del inmueble con el objetivo de verificar la existencia de elementos sospechosos y determinar el alcance real de la amenaza.

Durante varias horas, efectivos policiales permanecieron apostados en las inmediaciones mientras se desarrollaban las tareas de inspección. También participaron equipos especializados encargados de analizar la información vinculada al origen del aviso.

Las amenazas de bomba obligan habitualmente a desplegar protocolos estrictos que incluyen el desalojo preventivo de edificios públicos, cortes de tránsito y revisiones exhaustivas para garantizar la seguridad de trabajadores y ciudadanos.