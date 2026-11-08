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La AMIA recibió a León XIV con un mensaje por la paz: “Los valores que nos unen”

La institución judía dio la bienvenida al pontífice y consideró que su visita representa una oportunidad para renovar el compromiso con el diálogo interreligioso. También convocó a trabajar por la concordia y el respeto mutuo.

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Por Juan Quintans

Periodista.

Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 20:00
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La AMIA destacó la visita de León XIV como una oportunidad para fortalecer el diálogo entre las distintas comunidades religiosas.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) saludó este domingo la llegada del papa León XIV a la Argentina y aprovechó la visita del pontífice para enviar un mensaje centrado en la paz, la convivencia y el diálogo entre las distintas comunidades religiosas.

A través de sus redes sociales, la institución expresó su saludo a la comunidad católica y a todas las personas que celebran la presencia del Papa en el país.

La AMIA consideró que la visita constituye “una oportunidad para renovar el compromiso con el diálogo interreligioso y la promoción de los valores que nos unen”.

En ese marco, la institución convocó a trabajar por “la paz, la concordia, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad más fraterna”.

El pronunciamiento puso así el foco en el encuentro entre las distintas confesiones y en la convivencia como herramientas para fortalecer los vínculos dentro de la sociedad argentina.

 

León XIV inicia su visita a la Argentina

El mensaje de la AMIA se conoció en la jornada prevista para el arribo de León XIV a Buenos Aires, procedente de Montevideo, como inicio de una visita que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda del pontífice contempla durante su primera jornada un homenaje en el Monumento al General San Martín y posteriormente su traslado a la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei.

Más tarde participará de un encuentro en el Palacio Libertad junto a autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

La llegada de León XIV representa además la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico al país.

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