La AMIA recibió a León XIV con un mensaje por la paz: “Los valores que nos unen”

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) saludó este domingo la llegada del papa León XIV a la Argentina y aprovechó la visita del pontífice para enviar un mensaje centrado en la paz, la convivencia y el diálogo entre las distintas comunidades religiosas.

A través de sus redes sociales, la institución expresó su saludo a la comunidad católica y a todas las personas que celebran la presencia del Papa en el país.

La AMIA consideró que la visita constituye “una oportunidad para renovar el compromiso con el diálogo interreligioso y la promoción de los valores que nos unen”.

En ese marco, la institución convocó a trabajar por “la paz, la concordia, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad más fraterna”.

El pronunciamiento puso así el foco en el encuentro entre las distintas confesiones y en la convivencia como herramientas para fortalecer los vínculos dentro de la sociedad argentina.

León XIV inicia su visita a la Argentina

El mensaje de la AMIA se conoció en la jornada prevista para el arribo de León XIV a Buenos Aires, procedente de Montevideo, como inicio de una visita que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda del pontífice contempla durante su primera jornada un homenaje en el Monumento al General San Martín y posteriormente su traslado a la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei.

Más tarde participará de un encuentro en el Palacio Libertad junto a autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

La llegada de León XIV representa además la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico al país.