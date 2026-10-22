ANSES cambió el límite de ingresos para cobrar la pensión por discapacidad: cuál es el nuevo tope

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el límite de ingresos que se toma como referencia para acceder o mantener la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad, luego de la modificación del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Durante octubre, el límite quedó establecido en $782.400 mensuales, equivalente a dos salarios mínimos. Quienes tengan ingresos superiores a ese monto quedan por encima del parámetro económico establecido para la prestación.

El cambio se produce porque el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcanzó en octubre los $391.200 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

El límite volverá a modificarse en noviembre, cuando entre en vigencia un nuevo incremento del salario mínimo.

Cuál será el nuevo límite en noviembre

A partir del próximo mes, el SMVM subirá hasta $398.800. De esta manera, el equivalente a dos salarios mínimos pasará a ser de $797.600 mensuales.

Ese será el nuevo parámetro de ingresos para los beneficiarios alcanzados por el requisito.

El límite contempla los ingresos individuales y también alcanza a quienes desarrollan actividades laborales bajo los regímenes comprendidos por la normativa.

Cuánto se cobra por la pensión por discapacidad en octubre

El monto de la PNC por discapacidad equivale al 70% de la jubilación mínima y se actualiza de acuerdo con el esquema de movilidad previsional.

Durante octubre, las jubilaciones registraron un incremento del 1,66%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026.

Con esa actualización, la pensión quedó en $305.023,96.

A ese monto se agrega el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes reciben el adicional alcanzan un ingreso total de aproximadamente $375.023 durante octubre.

Qué requisitos se deben cumplir

El límite de ingresos no es la única condición exigida para acceder a la PNC por discapacidad.

Entre los requisitos previstos se encuentra acreditar una incapacidad laboral del 66% o superior mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) y tener hasta 65 años.

También se exige ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país. En el caso de ciudadanos extranjeros, se debe acreditar una residencia mínima continuada de 10 años.

Los solicitantes tampoco pueden percibir una jubilación u otra pensión.

Para los menores de edad se consideran además los ingresos del grupo familiar, que no pueden superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas, y sus padres o tutores deben cumplir con los requisitos de residencia correspondientes.

Un requisito particular para quienes viven en Neuquén

Los solicitantes que residan en Neuquén deben presentar además un informe catastral con sello del organismo emisor, a nombre del titular o de su cónyuge o conviviente.

En el caso de menores, el documento debe estar a nombre de sus padres o tutor.

Esta exigencia también alcanza a residentes de Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego.

Con la actualización del salario mínimo, el parámetro económico de la prestación volverá a cambiar en noviembre: pasará de los actuales $782.400 a $797.600 mensuales.