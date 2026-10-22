La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite solicitar turnos para realizar trámites y consultas presenciales en cualquiera de sus oficinas del país, sin que la elección esté limitada por el domicilio declarado. La gestión se inicia desde el sitio oficial del organismo y requiere el número de CUIL del titular.

La modalidad está disponible para quienes necesitan resolver gestiones previsionales y otras consultas vinculadas con las prestaciones de ANSES. Según informó el organismo, los usuarios también pueden consultar o cancelar los turnos desde Mi ANSES.

La posibilidad de elegir una oficina resulta útil para quienes trabajan lejos de su domicilio, se encuentran de viaje o residen temporalmente en otra localidad. El objetivo es facilitar el acceso a la atención presencial y reducir traslados innecesarios.

Cómo solicitar un turno en ANSES paso a paso

Para reservar una cita presencial, hay que ingresar al sitio oficial de la ANSES y seguir estas instrucciones:

Ingresar a la página oficial

Entrar en anses.gob.ar y acceder a la sección Trámites y servicios.

Elegir la opción Turnos

Dentro del apartado correspondiente, seleccionar Solicitar un turno.

Seleccionar el trámite

Buscar la gestión que se necesita realizar y elegirla en el sistema.

Ingresar el número de CUIL

Escribir el CUIL de la persona titular del trámite y presionar Continuar.

Verificar los datos y elegir la oficina

Revisar que el teléfono y el correo electrónico sean correctos. Después, seleccionar Buscar por provincia o Buscar por domicilio.

Completar la solicitud

Seguir las instrucciones del sistema hasta finalizar la gestión y consultar los datos de la cita asignada.

Qué tener en cuenta antes de reservar

La elección de una oficina distinta de la correspondiente al domicilio declarado puede ser conveniente en distintas situaciones: por ejemplo, para una persona que trabaja en otra ciudad o que necesita resolver un trámite mientras permanece temporalmente fuera de su lugar de residencia.

Antes de confirmar la solicitud, conviene revisar los datos de contacto y verificar la información de la cita. También es importante comprobar si el trámite elegido requiere documentación específica para la atención presencial.

La disponibilidad de fechas y horarios depende de las opciones que muestre el sistema al momento de hacer la solicitud. No se debe dar por confirmado un turno hasta completar el procedimiento.

Cómo consultar o cancelar un turno de ANSES

Si la persona necesita verificar los datos de una cita ya solicitada o no puede asistir, puede ingresar a Mi ANSES para consultar o cancelar el turno.

Esta opción permite gestionar una cita existente sin tener que comenzar necesariamente una nueva solicitud. Si se cancela, conviene revisar nuevamente la disponibilidad antes de elegir otra fecha.

¿Qué trámites se pueden gestionar presencialmente?

ANSES brinda atención en sus oficinas para distintas gestiones previsionales y consultas sobre las prestaciones que administra. El trámite que se desea realizar debe seleccionarse al comenzar la solicitud, ya que las opciones disponibles y sus requisitos pueden variar según la gestión.

Cuando una consulta puede resolverse de manera digital, también es recomendable revisar las alternativas de atención virtual disponibles en el portal oficial. De esta manera, cada persona puede evaluar si necesita concurrir a una oficina o si puede completar la gestión a distancia.