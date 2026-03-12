¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Usó una palabra “desafortunada”

Tras las críticas, Adorni reconoció que no debió decir “deslomarse”

El jefe de Gabinete reconoció que la expresión que utilizó sobre su viaje a Nueva York fue desafortunada y pidió disculpas públicamente.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 19:26
PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a aclarar y pedir disculpas luego de la polémica que generó su frase sobre el viaje que realizó a Nueva York junto a su esposa en el marco de la llamada “Argentina Week”, actividad que forma parte de la agenda oficial del Gobierno en Estados Unidos.

El funcionario reconoció que la expresión utilizada no fue la adecuada y admitió que se trató de una formulación desafortunada en medio de una intervención pública.

“La palabra no debió ser ‘deslomarse’”, sostuvo Adorni a través de sus redes sociales. Allí explicó que en ocasiones, durante intervenciones en vivo, pueden aparecer frases que no reflejan con precisión lo que se quiso expresar.

En ese sentido, agregó que “uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo” y señaló que ese tipo de situaciones pueden ocurrir porque “somos humanos y cometemos errores”. En su mensaje también buscó poner el foco en el trabajo del Gobierno nacional y en la agenda que lleva adelante la administración encabezada por el presidente Javier Milei.

Según planteó, cada explicación pública que brinda tiene como objetivo mostrar las acciones que el Ejecutivo viene desarrollando desde el inicio de la gestión, con la intención de modificar la situación del país. Adorni afirmó que las decisiones del Gobierno se toman “con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente”, en referencia a los sectores que, según su visión, intentan impedir los cambios impulsados por la administración nacional.

El jefe de Gabinete también agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras la polémica, y destacó el respaldo que, aseguró, recibió de parte del gabinete nacional y del propio presidente.

Finalmente, cerró su mensaje con una definición política: “Seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”, afirmó.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD