El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a aclarar y pedir disculpas luego de la polémica que generó su frase sobre el viaje que realizó a Nueva York junto a su esposa en el marco de la llamada “Argentina Week”, actividad que forma parte de la agenda oficial del Gobierno en Estados Unidos.

El funcionario reconoció que la expresión utilizada no fue la adecuada y admitió que se trató de una formulación desafortunada en medio de una intervención pública.

“La palabra no debió ser ‘deslomarse’”, sostuvo Adorni a través de sus redes sociales. Allí explicó que en ocasiones, durante intervenciones en vivo, pueden aparecer frases que no reflejan con precisión lo que se quiso expresar.

En ese sentido, agregó que “uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo” y señaló que ese tipo de situaciones pueden ocurrir porque “somos humanos y cometemos errores”. En su mensaje también buscó poner el foco en el trabajo del Gobierno nacional y en la agenda que lleva adelante la administración encabezada por el presidente Javier Milei.

Según planteó, cada explicación pública que brinda tiene como objetivo mostrar las acciones que el Ejecutivo viene desarrollando desde el inicio de la gestión, con la intención de modificar la situación del país. Adorni afirmó que las decisiones del Gobierno se toman “con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente”, en referencia a los sectores que, según su visión, intentan impedir los cambios impulsados por la administración nacional.

El jefe de Gabinete también agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras la polémica, y destacó el respaldo que, aseguró, recibió de parte del gabinete nacional y del propio presidente.

Finalmente, cerró su mensaje con una definición política: “Seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”, afirmó.