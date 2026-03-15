El juicio por el crimen de Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 durante un robo en La Plata, entra en su etapa final. Este lunes al mediodía se conocerá el monto de la pena que recibirá el joven declarado responsable del homicidio. De acuerdo con la información difundida, la lectura de la condena está prevista para este lunes 16 de marzo a las 12 en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata.

El acusado, que actualmente tiene 18 años, fue declarado culpable a comienzos de marzo por el delito de homicidio en ocasión de robo. Al momento del hecho, ocurrido en 2025, tenía 17 años, por lo que el proceso judicial se llevó adelante bajo el régimen penal juvenil.

El fallo fue dictado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, quienes lo consideraron responsable del crimen de la niña. Durante el proceso, la fiscalía solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión, mientras que la defensa pidió una condena de siete años, por lo que la expectativa ahora está puesta en la definición del tribunal sobre la extensión de la pena.

En el mismo hecho también estuvo involucrado otro adolescente que tenía 14 años al momento del crimen. Debido a su edad, fue declarado inimputable, por lo que no puede ser condenado penalmente. Actualmente, el menor permanece alojado en un instituto de máxima seguridad por un plazo de dos años, bajo una medida de resguardo dispuesta por la Justicia.

La audiencia de este lunes marcará el cierre del proceso judicial por uno de los casos que generó fuerte conmoción en la capital bonaerense.