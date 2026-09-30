ANSES oficializó un nuevo aumento para los jubilados y pensionados que regirá desde octubre de 2026. La suba es del 1,66% y se aplica por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

Con este incremento, la jubilación mínima queda establecida en $435.748,51. Si se suma el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo alcanza los $505.748,51.

Cómo quedan los montos con el bono

El bono se mantiene en $70.000 y está destinado a los beneficiarios de menores ingresos. Quienes cobran el haber mínimo reciben el refuerzo completo. En cambio, aquellos que superan ese monto acceden a un **bono proporcional, calculado para que el ingreso total no supere el tope de $505.748,51.

El haber máximo del sistema queda en $2.932.174,85 y no recibe el bono. La **Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $348.598,81 y, con el refuerzo, llega a $418.598,81**. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez quedan en $305.023,96 y, con el bono, alcanzan los $375.023,96.

El bono congelado y su impacto

El bono de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024, cuando fue creado. Mientras tanto, el haber mínimo se actualiza todos los meses por la fórmula de movilidad. Esta diferencia hace que el poder de compra del refuerzo se reduzca con el tiempo.

Según un cálculo basado en la inflación acumulada, si el bono hubiera acompañado la evolución del haber mínimo, debería ubicarse en $226.903 en octubre. En ese escenario, un jubilado de la mínima recibiría $662.651, es decir, $156.903 más que los $505.748 que cobrará con el esquema actual.

El calendario de pagos de octubre

Los pagos comienzan el jueves 8 de octubre y se organizan según la terminación del DNI. El feriado del lunes 12 de octubre modifica el cronograma, ya que no habrá actividad bancaria ese día.

Jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Para conocer más sobre el calendario, los interesados pueden consultar el sitio oficial de ANSES.