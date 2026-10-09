El feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural impacta de lleno en el calendario de pagos de ANSES. El organismo previsional reorganizó las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. La atención bancaria se reanudará el martes 13.
La modificación afecta principalmente a los beneficiarios que tenían fecha de cobro prevista para el lunes 12. Es el caso de los jubilados con DNI terminado en 2 que cobran hasta el haber mínimo. Su pago se acreditará el martes 13 de octubre.
Cuánto cobran los jubilados en octubre con el bono
En octubre, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 1,66% por la fórmula de movilidad. La jubilación mínima queda en $435.748,51. Con el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $505.748,51.
El bono completo de $70.000 corresponde a quienes cobran el haber mínimo. Quienes superan ese monto pero no llegan a $505.748,51 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese tope. Quienes superan ese límite no reciben el refuerzo.
Calendario de pagos de octubre según el DNI
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:
- DNI 0: jueves 8 de octubre
- DNI 1: viernes 9 de octubre
- DNI 2: martes 13 de octubre (por el feriado)
- DNI 3: miércoles 14 de octubre
- DNI 4: jueves 15 de octubre
- DNI 5: viernes 16 de octubre
- DNI 6: lunes 19 de octubre
- DNI 7: martes 20 de octubre
- DNI 8: miércoles 21 de octubre
- DNI 9: jueves 22 de octubre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
- DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre
Qué pasa con los bancos el 12 de octubre
El lunes 12 de octubre los bancos permanecerán cerrados por el feriado. No habrá atención presencial en las sucursales. Sin embargo, los cajeros automáticos, el home banking y las aplicaciones bancarias seguirán funcionando con normalidad.
Para conocer más sobre el calendario, los interesados pueden consultar el sitio oficial de ANSES.