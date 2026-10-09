El feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural impacta de lleno en el calendario de pagos de ANSES. El organismo previsional reorganizó las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. La atención bancaria se reanudará el martes 13.

La modificación afecta principalmente a los beneficiarios que tenían fecha de cobro prevista para el lunes 12. Es el caso de los jubilados con DNI terminado en 2 que cobran hasta el haber mínimo. Su pago se acreditará el martes 13 de octubre.

Cuánto cobran los jubilados en octubre con el bono

En octubre, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 1,66% por la fórmula de movilidad. La jubilación mínima queda en $435.748,51. Con el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $505.748,51.

ANSES: cómo queda el calendario de pagos con el feriado del 12

El bono completo de $70.000 corresponde a quienes cobran el haber mínimo. Quienes superan ese monto pero no llegan a $505.748,51 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese tope. Quienes superan ese límite no reciben el refuerzo.

Calendario de pagos de octubre según el DNI

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI 0: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI 1: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI 2: martes 13 de octubre (por el feriado)

martes 13 de octubre (por el feriado) DNI 3: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI 4: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre DNI 5: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre DNI 6: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre DNI 7: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre DNI 8: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre DNI 9: jueves 22 de octubre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre DNI 4 y 5: martes 27 de octubre

martes 27 de octubre DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre

miércoles 28 de octubre DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre

Qué pasa con los bancos el 12 de octubre

El lunes 12 de octubre los bancos permanecerán cerrados por el feriado. No habrá atención presencial en las sucursales. Sin embargo, los cajeros automáticos, el home banking y las aplicaciones bancarias seguirán funcionando con normalidad.

Para conocer más sobre el calendario, los interesados pueden consultar el sitio oficial de ANSES.