La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados correspondiente a octubre 2026. El organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 1,7% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a agosto.

Como es habitual, el despliegue de fondos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre 2026

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $505.919,96**. El monto se compone de **$435.919,96 de haber mínimo con aumento más $70.000 de bono.

Fecha de cobro ANSES: el calendario de octubre 2026 para jubilados

El monto de $70.000 estará destinado a jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos. Podrán acceder al beneficio:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para cobrar los $70.000 completos**, será necesario percibir el **haber mínimo**. Quienes cobren un monto superior recibirán un **bono proporcional** hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno. Por ejemplo: un jubilado que cobre **$455.919,96 recibirá un bono de $50.000**, de manera que su ingreso total llegue a **$505.919,96.

Fecha de cobro octubre 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

8 de octubre DNI terminados en 1: 9 de octubre

9 de octubre DNI terminados en 2: 13 de octubre

13 de octubre DNI terminados en 3: 14 de octubre

14 de octubre DNI terminados en 4: 15 de octubre

15 de octubre DNI terminados en 5: 16 de octubre

16 de octubre DNI terminados en 6: 17 de octubre

17 de octubre DNI terminados en 7: 20 de octubre

20 de octubre DNI terminados en 8: 21 de octubre

21 de octubre DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

23 de octubre DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

26 de octubre DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:

Ingresar a la página de la ANSES .

. Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL .

. Hacer clic en el botón "Consulta".

Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación. Para conocer más sobre el calendario, los interesados pueden consultar el sitio oficial de ANSES.