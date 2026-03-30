El mes de abril comienza con una nueva serie de aumentos en servicios esenciales que impactarán en el costo de vida tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el resto del país.

En el transporte público, la provincia de Buenos Aires aplicará un nuevo cuadro tarifario para colectivos urbanos e interurbanos. El boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $832,57 a $873,37, con incrementos en todos los tramos. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires también habrá subas, con un mínimo de $715,26.

Los alquileres también registran fuertes ajustes. Los contratos bajo la antigua normativa tendrán un incremento del 33,3%, según el índice ICL, mientras que los acuerdos más recientes muestran subas que rondan el 47,6%, dependiendo del esquema de actualización.

En el caso de la medicina prepaga, las empresas aplicarán aumentos de hasta el 2,9%, en línea con la inflación de febrero medida por el INDEC, lo que también impactará en los copagos.

Las tarifas de electricidad subirán hasta un 17%, especialmente para los usuarios de mayores ingresos, en el marco de la segmentación de subsidios aplicada en compañías como Edenor y Edesur.

Por su parte, el servicio de agua tendrá un incremento del 4%, mientras que el gas también registrará nuevas subas desde el 1° de abril en todo el país, en línea con la política de reducción de subsidios.

En el AMBA, las facturas de gas para consumos elevados podrían alcanzar valores cercanos a los $91.000 mensuales, consolidando un escenario de fuerte presión sobre los ingresos.