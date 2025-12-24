El Gobierno de Santa Cruz dispuso fondos para acompañar al municipio de Caleta Olivia y a otras comunas, con el objetivo de garantizar el pago de salarios y aguinaldos.



La intervención provincial responde a las dificultades que atraviesa Caleta Olivia para afrontar gastos corrientes y obligaciones laborales. Si bien la responsabilidad primaria del Ejecutivo es garantizar el funcionamiento de sus propios organismos, el Gobierno decidió extender el acompañamiento a los municipios que enfrentan situaciones críticas, priorizando la estabilidad institucional y la previsibilidad para los trabajadores.



En ese marco, se instrumentaron giros a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y adelantos de coparticipación, herramientas que permiten descomprimir tensiones financieras y sostener la continuidad de los servicios públicos. Desde el Ejecutivo señalaron que se trata de medidas de carácter transitorio, orientadas a evitar mayores desequilibrios mientras se avanza en procesos de ordenamiento de las cuentas locales.



Vale destacar que, en las últimas semanas, el Gobierno provincial dispuso ayuda extraordinaria para otros municipios, entre ellos Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, Los Antiguos, 28 de Noviembre, Perito Moreno, Las Heras, Río Turbio y Puerto San Julián, además de las comunas de Tres Lagos, Koluel Kaike, Fitz Roy y Cañadón Seco. Todas integran un esquema de acompañamiento que el Ejecutivo definió como “transitorio pero necesario”, orientado a garantizar estabilidad institucional y tranquilidad para los trabajadores municipales.



Desde la gestión provincial remarcan que estas decisiones forman parte de una definición política clara: cumplir con las responsabilidades propias del Estado provincial y, al mismo tiempo, asistir a las comunidades que atraviesan mayores dificultades. En este escenario, la ayuda financiera apunta a llevar tranquilidad a miles de familias que dependen del funcionamiento regular de los municipios.



Mientras continúan las conversaciones para avanzar en soluciones estructurales, el Gobierno de Santa Cruz ratificó que seguirá interviniendo con criterios de responsabilidad fiscal y solidaridad institucional, con el objetivo de preservar la gobernabilidad y asegurar que ninguna localidad quede al margen en un momento de alta exigencia económica.