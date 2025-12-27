Hace algunos días, Gonzalo Bravo, trabajador recolector de residuos de la ciudad de Trenque Lauquen, anunció que utilizaría el dinero de su aguinaldo para que familias en situación de vulnerabilidad no se quedaran sin cena de Navidad. La promesa se concretó con una acción comunitaria que alcanzó a cientos de personas.

Organización y trabajo comunitario

La actividad se desarrolló en el Club Monumental, donde Bravo se puso al frente de la parrilla y asó 200 pollos, además de chorizos y cortes de carne que fueron donados por vecinos al conocer la iniciativa. La preparación de la comida demandó varias horas de trabajo y la colaboración de amigos y voluntarios.

Distribución en los barrios

Una vez finalizada la cocción, la comida fue distribuida en distintos barrios de la ciudad. En el operativo participaron amigos de Gonzalo y un grupo de motoqueros, que colaboraron con el traslado y la entrega de las porciones. La acción permitió que numerosas familias accedieran a una cena completa durante la noche de Navidad.

Impacto social de la iniciativa

La propuesta impulsada por Gonzalo Bravo tuvo un efecto multiplicador: a partir de su decisión inicial de donar el aguinaldo, se sumaron aportes espontáneos de la comunidad y apoyo logístico para ampliar el alcance de la entrega. La actividad se desarrolló sin la intervención de organismos oficiales, basada en la articulación entre vecinos.