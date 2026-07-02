El Gobierno anunció la presentación de un proyecto de inversión privada por US$1200 millones para construir un reactor nuclear modular pequeño (SMR) en el complejo Atucha, en la localidad bonaerense de Lima. La iniciativa fue impulsada por la empresa Meitner Energy Latam y contempla el desarrollo de un reactor de 300 megavatios de potencia, con financiamiento de capitales estadounidenses y tecnología basada en una patente argentina.

La propuesta fue presentada ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, quienes destacaron que el proyecto se enmarca en el nuevo esquema de inversiones privadas que impulsa la administración nacional para sectores estratégicos.

Según estimaciones oficiales, la construcción generaría alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, obra, puesta en marcha y operación de la central.

El reactor, denominado ACR-300, utilizará tecnología PWR de Generación III+ y sería instalado dentro del predio donde actualmente funcionan Atucha I y Atucha II, en el partido de Zárate.

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa responde al modelo que busca promover la gestión de Javier Milei, en el que el Estado genera las condiciones regulatorias mientras que la inversión y el riesgo económico quedan a cargo del sector privado.

En ese sentido, Ramos Nápoli sostuvo que el proyecto se encuentra alineado con la política nuclear presentada por el Ejecutivo a fines de mayo y consideró que podría incorporarse al denominado "Súper RIGI", el régimen que el Gobierno prevé enviar al Congreso para incentivar inversiones de gran escala en áreas como energía, minería, inteligencia artificial, defensa y tecnología nuclear.

De todos modos, la obra todavía no comenzará de manera inmediata. Antes deberá obtener la aprobación del Ministerio de Economía y el licenciamiento correspondiente por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Una vez cumplidos esos pasos, el plazo estimado de construcción es de aproximadamente cinco años.

El proyecto también contempla la participación de Nucleoeléctrica Argentina, empresa estatal que administra las centrales nucleares del país. Según el esquema presentado, Meitner Energy abonará un canon por el uso del terreno donde se emplazará la central, mientras que Nucleoeléctrica tendrá la posibilidad de asumir la operación y el mantenimiento bajo condiciones de mercado.

El anuncio se produjo en medio de la polémica por la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), luego de que el Gobierno decidiera no renovar 61 contratos en el organismo. Mientras desde ATE denunciaron un vaciamiento del sector, el Ejecutivo sostuvo que las desvinculaciones no alcanzaron a ingenieros nucleares ni a personal técnico especializado y defendió su estrategia de reorganización del área.