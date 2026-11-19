El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de su planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata. La decisión afecta a 75 empleados y representa un golpe para la estructura productiva de una ciudad históricamente vinculada con la industria conservera.

La fábrica, ubicada en el puerto marplatense, ya se encontraba inactiva desde fines de octubre. La empresa confirmó que el establecimiento no reanudará las operaciones de manera definitiva.

Los motivos del cierre

En un comunicado, Arcor explicó que la industria argentina de conservas atraviesa "una profunda transformación". La compañía atribuyó la decisión a la combinación de tres factores: la ausencia de pesca comercial de atún en el mar argentino, el descenso de los desembarques de caballa y el avance de las importaciones de productos terminados.

"La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible", sostuvo la empresa.

Arcor cerró la planta de La Campagnola en Mar del Plata y ofrece reubicar a los 75 empleados

Según datos del sector, los desembarques de caballa cayeron cerca del 90% respecto de la temporada anterior. Esa escasez de materia prima fue determinante para la decisión.

El cambio en el modelo global

La industria conservera tuvo durante décadas uno de sus principales polos en Mar del Plata. En su mejor momento, la ciudad llegó a contar con aproximadamente 35 plantas que procesaban caballa, anchoíta y atún capturados a pocas millas de la costa.

Ese modelo cambió progresivamente. Hace varias décadas el atún dejó de pescarse en aguas argentinas, por lo que la industria comenzó a importar materia prima congelada, principalmente desde Ecuador. Luego, países como Tailandia y China desarrollaron la capacidad de exportar directamente el producto terminado.

"Hoy se importa el atún enlatado prácticamente en su totalidad", explicaron fuentes del sector. El negocio mundial migró hacia el abastecimiento de conservas ya envasadas en origen.

Qué pasará con los 75 empleados

La empresa informó que pondrá "a disposición de la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse dentro de otras fábricas de la empresa".

Para quienes no acepten esa alternativa, agregó que "se garantizarán todos los esquemas previstos en la normativa laboral vigente".

La planta había sido adquirida por Arcor en 2006. En 2019, el grupo ya había cerrado otra planta de conservas en Mendoza, que afectó a 150 trabajadores.

La continuidad de la marca

La marca La Campagnola continúa produciéndose en otras plantas del grupo. Entre ellas figuran las de Villa Mercedes (San Luis), San Juan y Recreo (Catamarca). En Mendoza, la empresa cuenta con fincas propias y una planta procesadora de pulpa en San Rafael.

Arcor ratificó que los productos seguirán disponibles en los puntos de venta habituales. "Los consumidores podrán adquirir los productos en los mismos comercios de siempre", comunicó la empresa. También aseguró que mantendrá "la misma materia prima y los más altos estándares de calidad" que caracterizan a la marca.