Al igual que Argentina, Uruguay ratificó el largamente debatido y postergado acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE), al completar el trámite legislativo con la aprobación parlamentaria. El convenio crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre los 27 Estados del bloque europeo y los miembros fundadores del grupo americano, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad. "Es algo histórico" y "una señal" para Europa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Mario Lubetkin, tras presenciar la votación en el Congreso este jueves. "Sin duda, no será sencillo" ponerlo en marcha, advirtió.

Brasil y Paraguay ya comenzaron los procedimientos institucionales para que sus respectivos parlamentos ratifiquen el acuerdo en los próximos días.

Por su parte, el Parlamento Europeo congeló su ratificación por tiempo indefinido el 21 de enero, cuando los eurodiputados enviaron el caso al Tribunal de Justicia de la UE para verificar su legalidad. El tratamiento del acuerdo en el Parlamento Europeo encontró duras resistencias y fuertes protestas del sector agropecuario, que teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel y soja desde Sudamérica, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

