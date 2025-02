Qué dijo el Colegio Médico de Neuquén tras la salida de Argentina de la OMS

En las últimas horas Argentina estuvo en el ojo de la tormenta por la decisión del presidente Javier Milei de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sumado a eso se ha conocido el detalle de que en los próximos días se sumará más leña al fuego, ya que el Jefe de Estado pretende elevar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien preside dicha organización, por delitos de lesa humanidad en la pandemia.

En este contexto de de guerra mediática entre el país y el organismo internacional, Mariela Echenique, presidente del Colegio de Médicos de Neuquén aseguró en "La primera mañana" emitido por el Canal de Noticias 247 que se trata de una "cuestión geopolítica" y que "no es una decisión feliz la de retirarse de la Organización Mundial de la Salud".

"Entendemos que la OMS es el lugar donde se conglomeran más de 200 países del mundo y se coordinan políticas de salud acorde a las necesidades de cada sitio. Creemos que el trabajo tiene que ser desde adentro y que uno tiene que ser parte", se refirió la especialista en relación a la decisión del presidente.

Milei aseguró que el líder de la organización atentó contra la libertad de circulación de la sociedad y se amparó en los incisos c y k del artículo 7 del Estatuto de Roma acusando que las decisiones de quien preside la OMS fueron parte de un ataque sistemático y organizado contra las personas del mundo. Lo curioso es que esta decisión se tomó luego de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos tomara la decisión de retirarse de la entidad, lo que podría considerarse un guiño del referente libertario al ex actor y político.

En ese sentido Echenique explicó: "Durante los primeros tiempos de la pandemia todos miramos lo que hacía y recomendaba la OMS. Después empezamos a creer que algunas cosas no estaban del todo bien y cada lugar tomó su postura". Para la especialista es simple criticar las decisiones con el diario del lunes, pero insiste en que para mejorar en el futuro "es necesario estar dentro de la organización. Si quiero que algo cambie porque no estoy de acuerdo no me puedo ir de la Organización Mundial de la Salud".

Argentina, un pilar fundamental de la salud mundial

Históricamente, y pese a los problemas socioeconómicos que suelen afectar a la región, Argentina se ha sabido consolidar como un pilar fundamental en la investigación académica. Además los especialistas del país son buscados y reconocidos por su capacidad y conocimiento. Para Echenique esta decisión afecta negativamente la imagen del país y sobre todo la capacidad de accionar en la política pública.

El Colegio de Médicos de Neuquén se lamentó la salida de Argentina de la OMS

"A los argentinos se los reconoce mundialmente por tener buenos criterios científicos. Esta decisión nos quita la capacidad de hacer, de opinar y de transformar la realidad. En la OMS no se habla solamente de enfermedades infecciosas como ocurrió en la pandemia, también se investiga sobre otro tipo de enfermedades", detalló la especialista.

En medio de la discusión de si está bien o no retirarse de la Organización Mundial de la Salud, la postura del colegio de médicos neuquinos lamenta dejar de ser parte de un lugar que aglomera a los países más importantes del mundo. "Creo que si hay una organización mundial tan importante no veo como algo feliz retirarme de un lugar donde podemos aprender. No se trata del apoyo económico, se trata de dictaminar políticas mundiales y poder hacer investigaciones", concluyó.